Weitere Feldsölle zwischen Rehfeld, Berlitt und Holzhausen wiederhergestellt

Ein Kettenfahrzeug arbeitet sich querfeldein vor. Ein Kipper fährt hinterher. Schweres Gerät. Was treiben die Bauleute dort, wo sich sonst nur Fuchs und Hase gute Nacht sagen?

Wer den Spuren dieser Fahrzeuge und hin und wieder auch einem roten Pfeil folgt, stößt im weitläufigen Gebiet zwischen den Kyritzer Dörfern Rehfeld, Berlitt und Holzhausen derzeit auf rege Aktivitäten. In den vergangenen Jahren waren sie auch schon andernorts zu beobachten. Und stets darüber im Bilde und tageweise auch persönlich mit dabei war und ist Hermann Wiesing. „Ja, auch das sind Feldsölle“, erklärt der Planer mit Blick auf diese Bauarbeiten.

Feldsölle bald wieder voll Wasser

Es sind Kleinstgewässer, die renaturiert werden. Stellen, wo einst quasi ein Eisbrocken abschmolz, aber auch Senken, die durch Oberflächenwasser gespeist werden.

Zwei solche Stellen bei Berlitt sind nahezu fertig. Bei Holzhausen sind die Arbeiter noch voll dabei.

Bei den Arbeiten an den Feldsöllen nahe Holzhausen. Quelle: Matthias Anke

Erfahrungsgemäß werden sich diese Sölle alsbald wieder mit Wasser füllen. Ein weiteres Projekt und damit eine fünfte Stelle wird anschließend nahe der Kyritzer sogenannten Strüwe vom Schlamm und Bewuchs der zurückliegenden Jahrzehnte befreit.

Für Planer Wiesing ist damit aber noch lange kein Ende seiner Arbeit in Sicht. Er hatte schon im Jahr 2017 das seinerzeit 100. Projekt solcher Art im Landkreis Ostprignitz-Ruppin begleitet und kennt noch viele weitere Wasserlöcher, die ebenso wiederhergestellt werden könnten.

Wasser- und Bodenverband Dosse-Jäglitz ist Vorhabenträger

„Ja, da gibt es noch so einige“, sagt auch Rainer Plätke vom Wasser- und Bodenverband Dosse-Jäglitz. Der Verband ist der Vorhabenträger für die Gewässerrenaturierungen. „Es ist aber nicht überall gleich sinnvoll, so etwas zu machen“, sagt Plätke. Vor allem müsse noch eine sperrende Erdschicht vorhanden sein, etwa Ton, und nicht nur Sand, der das Wasser zu schnell wieder versickern lassen würde.

Zudem müssen oft mehrere Eigentümer so einem Vorhaben zustimmen, wenn Flurgrenzen das Areal durchkreuzen. Auch mit den Agrargenossenschaften, die umliegende Flächen in der Regel bewirtschaften, sei übereinzukommen vor allem wegen der Zufahrten. Auch müsse der Aushub anschließend auf Feldern ausgebracht werden.

Fördergeldprojekte der Stiftung Naturschutzfonds

„Bei Holzhausen wird diese Woche noch das Erdreich planiert“, informiert Plätke. Und wenngleich die Bauarbeiten dort fernab der Öffentlichkeit erfolgen, freut sich auch Holzhausens Ortsvorsteher Andreas Lange. „Für Renaturierungen kann man nie genug tun. Ich hatte vor Jahren ja schon mal versucht so etwas anzuschieben“, sagt er. Doch da scheiterte dies unter anderem an der Zustimmung dazu.

Die Kosten, die je nach Gewässergröße variieren, werden zu 100 Prozent von der Stiftung Naturschutzfonds übernommen. Das Geld stammt aus der Ausgleichsabgabe, die beispielsweise beim Bau von Windrädern anfällt. Deshalb gibt es auch Landeigentümer, die von sich aus so etwas wünschen.

Debatte um Freisetzung von zu viel Kohlendioxid

„Nachfragen gibt es immer wieder. Wir müssen das aber nach und nach abarbeiten. Alles auf einmal geht ja nicht“, berichtet Hermann Wiesing. Mit Blick auf die aktuellen Arbeiten betont er, dass erneut regionale Firmen dafür gewonnen werden konnten.

2019 hatte Wiesing in der Region ein Projekt betreut, das etwa 100.000 Euro kostete – südöstlich des Dorfes Rehfeld. Anschließend ging es damals in Lindow weiter. Der dort vor einem Jahrzehnt schon trockengefallene Magistratssee wurde wiederbelebt. Es war mit 18.200 Kubikmetern ausgebaggerten Schlamm eines der größten Projekte überhaupt im Landkreis.

Doch dann brannte im Landesumweltamt eine Diskussion auf, dass beim Ausbaggern wegen fast zersetzten Torfs mehr und schneller CO2 freigegeben wird, als wenn man es in drin lassen würde. Dadurch verzögerten sich so manche Projekte laut Hermann Wiesing um gut eineinhalb Jahre. Bis sich herausstellte: „Wir machen doch das Richtige.“ Wie seit gut drei Jahrzehnten schon in Brandenburg.

