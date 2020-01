Wende-Ausstellung in der Partnerstadt verschiebt sich

Kyritz/Werne

„Wo wir waren, als die Mauerer fiel“ – so lautet der Titel einer Ausstellung in der Kyritzer Partnerstadt Werne ( Nordrhein-Westfalen), für deren Gestaltung die Leiterin des dortigen Museums Constanze Döhrer im Oktober 2019 für zwei Tage in Kyritz weilte. Sie war hier erfolgreich auf der Suche nach Menschen, die bereit waren, über ihre persönlichen Erlebnisse im Herbst 1989 zu berichten.

Die Ausstellung sollte eigentlich im November eröffnet werden. Die Schau „musste leider verschoben werden“, wie die Museumsleiterin mitteilte. Der Grund: „Das Museum konnte eine große Fördersumme für die Neugestaltung des Bereichs der jüngeren Geschichte einwerben.“ Dafür brauchte es aber gerade im November mehrere Wochen zusätzlicher Arbeit, „die zuvor nicht einzuplanen waren“, so Constanze Döhrer.

Vorbereitung auf das Jubiläum der Wiedervereinigung

Sie verspricht: „Ihre Beiträge sind trotzdem nicht verloren, weiterhin interessant und relevant.“ Die Ausstellung ist nun für den Frühherbst 2020 vorgesehen. Sie dient dann der Vorbereitung auf das Jubiläum der Wiedervereinigung am 3. Oktober.

Die Museumsleiterin traf sich im Oktober unter anderem mit Jürgen Plagemann, 1990 Bürgermeister von Kyritz, mit Hartmut Paschen – er war in der ersten Wahlperiode nach der politischen Wende Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung –, mit Angela Städeke und Helmut Wagner vom Historischen Heimatverein und mit Bürgermeisterin Nora Görke. Auch der MAZ-Lokalredaktion stattete die promovierte Archäologin einen Besuch ab.

Lesen Sie auch

Von Wolfgang Hörmann