Werner Volkmann aus Kyritz: Jäger, Jagdhornbläser, Förster, Hundezüchter

Wieder Krieg in Europa? Für die allermeisten war das bisher unvorstellbar. Auch für Werner Volkmann, der als Kind in Neustadt einst den Zweiten Weltkrieg noch miterlebte. An jene Jahre erinnert er sich jetzt unweigerlich einmal mehr, seitdem Putin die Ukraine überfällt.

„Mein ältester Bruder ist in der Ukraine gefallen“, erzählt Volkmann: „Er hatte sich schon als 17-Jähriger freiwillig gemeldet.“ Damals aber waren es die Nazis. Sie suchten nicht nur dieses Land heim.

Vater als Hofmeister der Neustädter Gestüte tätig

Werner Volkmann wurde 1932 in Neustadt auf dem Gestütsgelände geboren als eines von fünf Kindern. Er ist nun der letzte von ihnen, der noch lebt. Zwei Schwestern und zwei Brüder hatte Volkmann, der sich an seine Kindheit genauestens erinnert, eben weil auch die letzten Kriegstage dazugehörten. Eine einprägsame Zeit.

Sein Vater war Hofmeister auf dem Gestüt. Er kümmerte sich aber nicht um die Pferde, sondern um die zugehörige Landwirtschaft.

Beschuss des Wasserturms in Neustadt miterlebt

Das gesamte Gelände war für den kleinen Werner wie ein großer Spielplatz. Die Kriegs- und Nachkriegszeit aber steckte auch dort voller Gefahren. „1944 flogen zwei Jagdflugzeuge, vermutlich Engländer, tief über uns hinweg und feuerten auf den großen Wasserturm. Sie müssen gedacht haben, dass er irgendeine militärische Bedeutung hatte.“

Der Wasserturm auf dem Gestütsgelände zeigt bei genauer Betrachtung noch heute die vielen Einschusslöcher. Quelle: Matthias Anke

Tags darauf gingen die Knirpse die Wiesen auf und ab, um Geschosshülsen zu sammeln. Die vielen Löcher rund um den Betonturm, der das Gelände deutlich überragt, sind noch heute erkennbar.

Im Frühjahr 1945, so berichtet Volkmann, wurden über dem Gestütswald Splitterbomben abgeworfen, diesmal von einer russischen Maschine. Grund: „Im Wald hatte sich eine ganze Kolonne der Wehrmacht versucht zu verstecken.“

Alle Zuchtpferde aus dem Gestüt in Neustadt mitgenommen

Von möglichen Opfern bekamen sie nichts mit. Der 13-Jährige und seine Jungs hatten wie so oft schnellstmöglich das Weite gesucht. So auch, als sie mit einem gefundenen Maschinengewehr auf treibende Blätter der Dosse schossen und plötzlich Sowjetsoldaten auftauchten. „Dabei nicht erwischt worden zu sein, das war ungeheuer großes Glück.“

Die Russen waren seit dem 4. Mai auf dem Gestüt. Eine zuvor dort stationierte SS-Truppe war im letzten Augenblick noch getürmt. „Bis auf ein paar Ackerpferde nahmen die Russen anschließend sämtliche Zuchttiere mit.“

Försterlehre in Dreetz, mit dem Fahrrad nach Alt Ruppin

Glück hatte Werner Volkmann auch, als er sich beim Spielen mit Pulverresten verletzte. „Ich sprang in meinem brennenden Konfirmandenanzug gerade noch rechtzeitig in die Dosse.“ Es blieb bei Verbrennungen ersten Grades, die abheilten. Ein Jugendflachs. Nicht vergleichbar mit dem viel größeren Leid anderer Menschen drumherum in jenen Jahren. „Was wir dann später aber auch spürten, waren die verlorenen Schuljahre.“

Volkmann lernte dann in Dreetz den Beruf des Försters. Seine Dienststelle war damit Neustadt. Das übergeordnete Forstamt befand sich in Alt Ruppin. „Wir oft ich dort mit dem Fahrrad hinfahren musste! Heute würde einer einem doch einen Vogel zeigen, sowas zu verlangen“, sagt Volkmann. In seinem Gesicht unterm ergrauten Haar lässt er noch immer eine Spur eines verschmitzten Lausbuben von einst durchschimmern, der er ganz bestimmt war.

Neben dem Beruf des Försters auch zur Jagd gegangen

Nach ersten Versetzungen bis nach Prenzlau, Templin und Lüchen folgten drei Jahre Fachhochschule in Thüringen. Dort wurde er auch zum Jäger, der er bis heute ist – und zwar nicht, weil er Förster war. Jagd war seinerzeit eine Sache für sich. Anders als heute, wo sie im Landeswald eine verpflichtende Dienstaufgabe der Förster ist.

Ein eigenes Revier hat Volkmann aber längst nicht mehr. „Ich war auch woanders schon lange nicht mehr mit“, sagt er in etwas leiserem Ton wie einer, der schon genug jagte in seinem Leben. Ein Blick auf die Trophäenwand genügt.

Mitglied der Kyritzer Jagdhornbläser

Von der Fitness her könnte er allerdings noch gut durch den Wald pirschen. Auch Auto fährt Volkmann fast täglich.

Geblieben aus der thüringer Zeit ist seine Passion fürs Jagdhornblasen. Die wiederum hatte ihren Ursprung in seinem alten Posaunenchor.

Volkmann ist nun schon langjähriges Mitglied der Kyritzer Jagdhornbläser. Die Gruppe wuchs zuletzt wieder auf ein gutes Dutzend Leute an. Doch dann kam Corona. „Wir tasten uns jetzt wieder langsam an unsere Übungsrunden heran“, sagt er.

In Wusterhausen Deutsch Drahthaar gezüchtet

In die Kyritzer Region kehrte Volkmann nach seiner Zeit bei der Armee zurück. Als Revierförster im Außendienst und später Oberförster war er für sieben Gebiete rund um Wusterhausen zuständig.

In der Dossestadt, wo er dann mit seiner Frau, Sohn und Tochter lebte, begann er, Hunde zu züchten und auszubilden, vor allem die Jagdhunderasse Deutsch Drahthaar. Auch als Leistungsrichter war er jahrelang im Einsatz.

Werner Volkmann mit einer der Erinnerungen an seine Zeit als Leistungsprüfer für Jagdgebrauchshunde. Quelle: Matthias Anke

Armee und Politik sollten ihn in dieser DDR-Zeit aber ebenso immer wieder einholen: „Als die Wehrpflicht in den 60ern eingeführt wurde, beriefen sie mich zur Offiziersschule ein.“ Auch ein Fernstudium der Betriebswirtschaftslehre absolvierte Volkmann noch, ehe viele Jahre bis 1989 als Parteisekretär beim Forstbetrieb in Karnzow folgten. Solche Schnittstellen zwischen der SED und den größeren Betrieben gab es zur politischen Arbeit in der DDR fast überall.

Naturschutzbeauftragter im Altkreis Kyritz

Und jagdlich kam er als Jagdgesellschaftsleiter Stolpe ebenso mit vielen Menschen der Region in Kontakt, wie auch als Naturschutzbeauftragter des damaligen Altkreises Kyritz. Nach der Wende und bis zur Rente arbeitete Volkmann wieder als Revierförster, diesmal in Barenthin. „Dazu gehörten alle Wälder bis hin nach Kyritz.“

Die Naturverbundenheit ist ihm seit seinen Streifzügen durch den Gestütswald bis heute geblieben. Von seinem Haus in der Kyritzer Waldkolonie aus, wo er seit 1978 mit seiner zweiten Frau Hannelore lebt, hat Werner Volkmann einen guten Blick ins Grüne. Auf der Fensterbank liegen Bücher wie „Der mit den Waldtieren spricht“ oder „Die Vögel Mitteleuropas“. Und das Fernglas ist immer griffbereit.

