Wie bald daran erinnert wird, dass Wilhelm Pieck in Kyritz vor 75 Jahren die Bodenreform verkündete

Am 2. September 2020 ist es 75 Jahre her, dass der damalige KPD-Chef und spätere DDR-Präsident Wilhelm Pieck die Bodenreform verkündete, und zwar im Kyritzer Hotel „Schwarzer Adler“, später „Zum Prignitzer“, in der heutigen Maxim-Gorki-Straße 3.

Sämtliche Großgrundbesitzer und jene Landeigner, die als Kriegsverbrecher oder Nationalsozialisten eingestuft waren, wurden damit auf dem gesamten Gebiet der späteren DDR entschädigungslos enteignet. Das Land wurde in der gesamten damaligen sowjetischen Besatzungszone neu verteilt.

Zusammenkünfte regelmäßig am 1985 aufgestellten Stein

Regelmäßig wurde in Kyritz seither an diesen beispiellosen Vorgang in der deutschen Geschichte erinnert. Und auch für dieses Jahr laufen erste Vorbereitungen dazu trotz der gewissen Unsicherheit, wie groß Veranstaltungen im September wieder sein dürfen angesichts der in diesem Jahr als Thema bislang dominierenden Corona-Krise.

„Bis 31. August sind größere Veranstaltungen ja erstmal abgesagt, aber wir werden ganz gewiss regulär an dieses Ereignis erinnern“, erklärt Justin König, der Geschäftsführer des Ostprignitz-Ruppiner Kreisverbands der Partei Die Linke – auch mit Blick auf die bisherigen Zusammenkünfte an dem Gedenkstein an der Perleberger Straße mit der Aufschrift „Demokratische Bodenreform“, aufgestellt 1985 für seinerzeit 40 Jahre Bodenreform.

Vor dem Stein, 1985 für 40 Jahre Bodenreform aufgestellt, erinnern neben den Linken immer auch die Leute der Are – und stellen dazu ein Holzkreuz auf. Quelle: Archivfoto Matthias Anke

Laut Holger Kippenhahn, dem Vorsitzenden des Linken-Regionalverbands für Neustadt, Wusterhausen und Kyritz sowie Fraktionschef der Linken in der Stadtverordnetenversammlung sei man „in Kyritz in der Verpflichtung, daran zu erinnern“. Und dies werde zum einen „wie immer am Stein erfolgen, wo es ja auch die Are macht“.

Kippenhahn meint mit der Are die Arbeitsgemeinschaft Recht und Eigentum, den Bodenreform-Opferverband, der vor diesem Stein dann stets ein Holzkreuz aufstellt, um an die Bodenreform als ein Unrecht zu erinnern.

Kippenhahn: „Wir wissen ja, dass die Bodenreform nicht von allen gleich bewertet wird.“

Bodenreform als auch im Jahr 2020 noch aktuelles Thema

Eine regelrechte Konferenz, wie es sie auch schon zu erleben gab, solle es seitens der Linken dieses Mal aber nicht geben, dafür vielmehr den Versuch, unterschiedliche Akteure für ein Forum zu gewinnen. Die Frage solle dabei lauten: „Welche Bedeutung hat das Thema Bodenreform in diesem Jahr 2020 noch in Kyritz?“

Schließlich müsse die Bodenreform auch Eingang finden in die laufende Kyritzer Museumsplanung. „Das ist ein Alleinstellungsmerkmal für Kyritz, und zwar unabhängig davon, wie man dazu steht.“

Wie genau die „Angebote für verschiedene Leute, sich zu diesem Thema auszutauschen“, aussehen werden, bleibe aber abzuwarten angesichts der Corona-Situation. „Meinetwegen kann gerne immer auch die Are dazukommen. Ich habe da keine Berührungsängste“, sagt Holger Kippenhahn: „Ich weiß ja auch, dass es damals viel Unrecht rund um das Thema gab. Das ist so. Aber es war nun Mal in Kyritz verkündet worden.“

Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum vor 25 Jahren gegründet

Laut Manfred Graf von Schwerin, dem Bundesvorsitzenden der Are, erfolgt von seinem Verband aus eine zentrale Erinnerungsfeier in Kyritz, und zwar am Wochenende des 29. und 30. August. „Zentral“, weil auch Regionalveranstaltungen erfolgen sollen in mehreren der neuen Bundesländern – ist die Are doch ein Dachverband für 14 regionale Aktionsgruppen.

Für das alte Westdeutschland gilt dabei Bonn als wichtiger Tagungsort – wurde die Are vor nunmehr 25 Jahren doch in der damaligen Bundeshauptstadt gegründet.

Ginge es nach der Are, ließen sich Eigentumseingriffe rückgängig machen. Quelle: Matthias Anke

Aus diesem Anlass heraus sollte es eigentlich noch in diesem Mai einen „Are-Jubiläumskongress“ geben. Geplant war er in Groß Behnitz bei Nauen. „Doch wir mussten das jetzt wegen der Corona-Regelungen auf einen unbestimmten Termin verschieben“, sagt von Schwerin, der in Plänitz lebt, in jenem Dorf unweit von Kyritz, in dem 1945 ein erstes Bodenreform-Exempel statuiert wurde.

Eine Festschrift für 25 Jahre Are ist in Arbeit. Inhalt: knapp zwei Dutzend Beiträge auf über 200 Seiten.

Im noch unsanierten Fachwerkhaus ist ein Doku-Zentrum im Aufbau. Quelle: Matthias Anke

Vieles bei der Are dreht sich seit Jahren um Themen und Fragenkomplexe, wie sie nun auch auf den Regionalveranstaltungen eine Rolle spielen sollen: Defizite und unerfüllte Zusagen aus dem Einigungsvertrag; historische Aufarbeitung mit neuen Quellen; die Novellierung von Rehabilitierungsvorschriften; offene Fragen und Initiativen für eine bessere Wiedergutmachung; verstärkte Aufklärungs- und Bildungsarbeit in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen.

Und ginge es nach der Are, würde der entsprechende Grundgesetzpassus mit seinem Bezug zum deutschen Wiedervereinigungsvertrag gelöscht werden, um die „Eigentumseingriffe“ wieder rückgängig zu machen.

Auch im Westen Deutschlands immer wichtiger: Wem gehört das Land?

Dass die Bodenreform-Thematik auch im Jahr 2020 weiterhin debattiert werden muss, steht indes auch für die Linken fest. Denn mehr denn je stelle sich laut Kirsten Tackmann, der für die Kyritzer Region zuständigen Linken-Bundestagsabgeordneten, heute die Frage: Wem gehört das Land? Tackmann erzählt, dass sie viele Jahre lang im Westen Deutschlands mit ihrer Thematik oft auf taube Ohren stieß. Angesichts der immensen Zunahme von Landaufkäufen durch Investoren seien längst aber auch dort die großen Landwirte sensibilisiert.

Ob Linke oder Are: Der Bodenreform-Veranstaltungsreigen in Kyritz bleibt bislang überschaubar im Gegensatz zu vor fünf Jahren. Da nahm die Stadt das Heft für den 70. Jahrestag in die Hand, um alle Akteure zusammenzubringen. Verbindendes Element blieb am Ende nur der Programm-Flyer für die zwei Tage, drei Gruppen von Organisatoren, zwei Ausstellungen, vier Podiumsdiskussionen und vier verschiedenen Veranstaltungsorte.

