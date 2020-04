Wie die Profi-Skatspieler aus der Kyritzer Region die spielfreie Corona-Krise erleben

Kyritz

Im Jahr 2022 feiern die Mitglieder des Kyritzer Skatclubs „Reizende Buben“ 30. Geburtstag. Und wenn alles klappt, richten sie dann auch ihre 30. Stadtmeisterschaft in der Knatterstadt wieder aus. Weil sie bisher nicht ein einziges Mal ausfallen musste. Selbst in diesem „Corona-Jahr“ 2020 nicht. Doch das war eine ganz knappe Kiste.

Die Spieler können heute, mehr als ein Monat danach, ihr Glück kaum fassen. Dünn wie ein Kartenblatt war der Raum ja geworden. „Der Spieltag war am 14. März, also kurz vor den ganzen Einschränkungen", sagt Vize-Clubchef Ralf Messow: „Zusammenkünfte von mehr als 100 Leuten waren ja schon untersagt. Wir wussten aber, dass wir nicht mehr als 60 werden.“

Anzeige

Nicht mal an Offiziersskat ist noch zu denken

Der Vorsitzende Hans-Jürgen Frahm erklärt jetzt, warum man mit dem Ergebnis nicht gleich danach an die Öffentlichkeit gehen wollte: „Weil wir ja doch schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen hatten“, sagt er.

Weitere MAZ+ Artikel

Frahm und Messow sitzen im Garten. Die Aprilsonne lässt den Schokokuchen auf dem Kaffeetisch schwitzen. Einen dritten jetzt zu treffen, der nicht aus diesem Haushalt stammt, aber für Skat notwendig ist, wäre verboten. Und überhaupt: Die beiden Männer sitzen zwei Meter auseinander. Nicht mal an Offiziersskat wäre noch zu denken.

Diesen Freitag, 24. April, wäre Saisonstart gewesen

Ein Spiel liegt zwar auf dem Tisch – aber nur symbolisch wegen des Pressefotografen. „Ich habe seit dem 14. März tatsächlich keine Karten mehr in der Hand gehabt“, erzählt Ralf Messow, als könne er es gar nicht glauben, was er da sagt.

Die Skatkarten bleiben bis auf weiteres liegen. Quelle: Matthias Anke

Kontaktsperre, Vereinsverbote, Abstandsregel: Skatspieler sind in dieser Corona-Krise gleich mehrfach von der sogenannten Eindämmungsverordnung betroffen. Die Turniersaison, die vorigen Freitag, 24. April, beginnen sollte: vom Deutschen Skatverein landesweit seit langem abgesagt.

Teams in der Landesliga und Verbandsliga

Dabei waren die Kyritzer so voller Vorfreude. Ihre 15 Mitglieder kommen aus allen Himmelsrichtungen. Mit den beiden jeweils 38-jährigen Dreetzern Thomas Schulze und Mario Weber haben sie neue und vergleichsweise sogar wieder junge Gesichter in der Runde. „Reingeholt" von Hans-Georg Weber. Wie es eben oft so ist in Vereinen, wenn einer einen kennt, der jemanden kennt, der Interesse hat.

Die 1. Mannschaft spielt in der Landesliga: Hans-Jürgen Frahm, Walter Schulz, Ronald Pleil, Ralf Messow und Uwe Dickfeld. Die 2. Mannschaft spielt eine Klasse tiefer, also in der Verbandsliga: Hans-Georg Weber, Thomas Schulze, Frank Biel, Mario Weber – und Veronika Burow aus Sieversdorf als zudem einzige Frau im Verein.

Kyritzer als einzige aus der Region im Punktspielbetrieb

Weit und breit gibt es kaum noch solche Skatclubs im Norden Brandenburgs und drumherum, die im Punktspielbetrieb dabei sind. Perleberger, Pritzwalker, Wittenberger, Havelberger: Sie alle, so Ralf Messow, sind weg. Oftmals mangels Zeit. Und dann bedeuten die vielen weiten Fahrten doch immer auch einen finanziellen Aufwand. Oder mangels Mitgliedern.

So würden die Skatrunden in den meisten dieser Städte mal hier mal da nur noch ihre eigenen Veranstaltungen durchziehen. „Wir hatten mal eine eigene Verbandsliga, jetzt sind wir fast die letzten, die übrig sind“, erzählt Messow mit Blick auf seine Kyritzer Buben.

Skat am PC oder Online ist nichts für jeden

Und aktuell? „Ich spiele Turniere auch am PC, schon seit ich Rentner bin“, erzählt der 71-jährige Hans-Jürgen Frahm. Das aber sei nichts gegen die Spiele, denen sich die Buben aus Dreetz online stellen. „Wenn man mal Lust aufs Spielen hat, ist das eine gute Abwechslung. Und mit echten Spielpartnern ist das besser als gegen die künstliche Intelligenz“, sagt der Dreetzer Thomas Schulze, bei dem die MAZ auch nachfragte, und er lacht: „Die macht irgendwann ja immer dieselben Fehler.“

Thomas Schulze ist einer der Neulinge bei den „Reizenden Buben“. Quelle: Matthias Anke

Für Ralf Messow indes, der weder als PC-Spiel noch via Internet mit Skat zu tun hat, ist sein liebstes Hobby nun wie Lichtjahre entfernt. Nicht mal trainieren kann der 57-Jährige. Jeden ersten und dritten Freitag sowie jeden zweiten und vierten Dienstag treffen sie sich ab 18.30 Uhr in Bluhms Hotel.

„Es ist ja nicht nur das Kartenspielen. Wir sind eine richtig gesellige Runde“, erzählt Ralf Messow. Gäste sind immer willkommen, und so kommen dort oft weit über ein Dutzend Leute zusammen. Skatspieler gibt es abgesehen von den Profis der „Reizenden Buben“ in der Region schließlich etliche.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Am 4. April etwa wäre das diesjährige Kleeblatt-Turnier gewesen. Messow ist der Verantwortliche für den Bereich Skat bei dieser Veranstaltung, bei der Vertreter aller vier dazu gehörenden Kommunalverwaltungen antreten. In Wusterhausen, dem diesjährigen Austragungsort, könnte das Turnier am 24. Oktober nachgeholt werden, und eine Woche später womöglich auch der Demerthiner Schlosspokal. Könnte.

Stadtmeisterschaft gewannen Monique Bauz und Heiko Schült

In jedem Fall kann es nur wieder aufwärts gehen, sagt sich der Vorstand der Reizenden Buben. In 30 Jahren seit ihrer Gründung 1992 – von den Gründungsmitgliedern lebt niemand mehr – gibt es nun Mal neben Höhepunkten wie die Zeit einst in der Regionalliga und dem damaligen Traum vom Aufstieg in die Bundesliga eben auch Tiefen. Wie aktuell.

Bis alles vorbei ist und das nächste Turnier in Kyritz ansteht, gilt Monique Bauz aus Schollene als Gewinnerin der Kyritzer Stadtmeisterschaft 2020. Sie gewann von allen 43 Teilnehmern im Saal des Hotelrestaurants Bluhm. Eigentlicher Titelträger indes wird traditionell, wer zudem eine von zwei Bedingungen erfüllt: Mitglied der Buben zu sein oder in Kyritz zu wohnen. Diesen Sieg holte sich dieses Mal der Kyritzer Heiko Schült. Vor Kurzem. Aber es ist so, als wäre es eine Ewigkeit her.

Von Matthias Anke