Neustadt

Leichte Drehung am Zündschlüssel, schon startet die Zeitreise. Es ertönt der Sound der DDR. Unverwechselbar. Nur mit der Optik hätte Gerd Bruchhof aus Neustadt auch schon vor 1990 auf den Straßen für viele Fragen gesorgt.

Diese Fragen stellen sich heute erst recht, wenn er mit seinem feuerroten Cabrio durch die Region düst. Denn klar, es ist ein Trabant. Aber als Cabrio wurde er so nie gebaut. Und was hat es mit dem feuerroten Lack auf sich? Oder ist es ein Ferrarirot?

Anzeige

Trabi aus finanziellen Gründen auch nach der Wende noch gefahren

„Viele denken, es handelt sich um einen ehemaligen Feuerwehr-Trabant“, erzählt der 70-Jährige. Natürlich Quatsch. Wer seine Augen schäft, erkennt eine feine Metallic-Struktur. „Der Effekt sollte eigentlich noch besser sein“, sagt Bruchhof und verrät, was es mit seinem Wagen auf sich hat.

Weitere MAZ+ Artikel

„Ich konnte mir damals noch kein Westauto leisten, das lag auch an der Scheidung von meiner ersten Frau. Der hier aber war ja noch halbwegs frisch. Baujahr 1990. Hatte dafür allerdings schon 36 000 Kilometer runter.“

Nicht der einzige so exotische Trabant in der Region

So bekam er ihn geschenkt. Und Karosseriebauer Ray Wiese in Neustadt machte ihn wieder fahrtüchtig. „Das war dann mein Alltagsauto.“ Eine stinknormale Trabant-Limousine in einem gewöhnlichen Blauton.

Gute 3000 Kilometer später meldete er den Wagen wieder ab. Doch zum Verschrotten fand er ihn viel zu schade. Also zurück zum Karosseriebauer. Die Idee: Daraus ließe sich doch ein Cabrio machen!

Die Seiten mussten beim Umbau verstärkt werden. Quelle: Matthias Anke

Umlackieren ließ er das Auto in Kyritz. Dann wurden Ledersitze eingebaut. „Ich hatte nämlich so ein Modell schon mal in der Nähe stehen sehen“, erinnert sich Gerd Bruchhof. Seine Frau Christine Heidinger sagte seinerzeit: „So einen brauchen wir auch.“

Blick ins typische Cockpit – allerdings mit „Westradio“. Quelle: Matthias Anke

Zudem gibt Bruchhof zu, mit seinem exotischen Trabant in der Region auch heute nicht der einzige zu sein. „Den ich da noch kenne, der hatte seinen Trabi aber schon so umgebaut gekauft“, will er wissen: „Aber ohne Chromteile und noch etwas dunkler.“

Für Trabant-Treffen bis nach Zwickau

Bruchhof indes erlebte die Transformation 1995 Teil um Teil mit. Die unteren Seiten mussten verstärkt werden. Etwa 51 000 Kilometer stehen jetzt auf der Uhr.

Gerd Bruchhof aus Neustadt mit seinem feuerroten Trabant Cabrio. Quelle: Matthias Anke

Gerd Bruchhof aus Neustadt mit seinem feuerroten Trabant Cabrio. Quelle: Matthias Anke

Zu vielen Trabant-Treffen bis hin nach Zwickau war Bruchhof mit seinem Zweitwagen schon unterwegs. „Eigentlich ist das ja kein richtiger Zweitwagen, eher ein Spielzeug“, sagt der Oldtimerfan, der auch an noch ganz anderen Fahrzeugen schraubt und bastelt. An Mopeds aus der sogenannten Vogelfamilie von Schwalbe, Star, Spatz, Sperber und Habicht. „Ich selbst habe nur eine Schwalbe und einen Spatz und eine KR 50, also den Schwalbe-Vorgänger.“

Ungewöhnliches Cabrio als Hochzeitsauto

Bruchhof steht neben der Motorhaube mit den verchromten Trabant-Buchstaben auf ihrer Stirnseite. So ein Satz kostete zu DDR-Zeiten 8,10 Mark, weiß Bruchhof. „Heute unbezahlbar und nur mit etwas Glück auf einem Teilemarkt zu entdecken.“

Für Sohn Sven war es ihm 2011 eine Ehre, seinen Trabi als Hochzeitsauto zu steuern. Jeder andere Wagen wäre dafür nicht in Frage gekommen.

Bis ins Detail poliert und mit Chromteilen verziert: Gerd Bruchhofs feuerroter Trabant Cabrio. Quelle: Matthias Anke

Bruchhofs erstes „Westauto“ war ein Renault, dann folgten zwei Opel. VW fuhr er auch schon, dieser Mann, der stets als Mauer arbeitete. „Seitdem ich 14 war und bis zur Rente, das habe ich von der Pike auf gelernt“, erzählt Bruchhof mit bedeutsamer Geste.

Aber: „Kfz-Schlosser, das war damals immer mein Wunschtraum, als ich jung war.“ Doch es waren eben andere Zeiten. Und nun ist es sein Hobby geworden.

Lesen Sie auch:

-> Warum Toni Rogge aus Neuruppin seinen Trabant so ins Herz geschlossen hat

-> 600-er Trabi mit Dachzelt ist ganzer Stolz eines Oberhavelers

Von Matthias Anke