Wie einst der Dorfschullehrer aus Bork die Schönheit der Region in Worte fasste

Bork

„Du lagst vor mir im stillen Abendfrieden wie weltentlegne Märchenseligkeit, von allem Hader, Neid und Zwist hienieden ganz unberührt von bösem Widerstreit.“

Dies sind Zeilen eines Gedichtes mit dem Titel „An einem märkischen Waldsee. Stolper See bei Kyritz“. Es wurde vor fast 100 Jahren geschrieben und abgedruckt in der Zeitschrift „Märkische Blätter“. Autor Johannes Lehmann soll es laut dessen Nachfahren damals bei seinem ersten Besuch in Bork geschrieben haben. In dem Kyritzer Dorf ganz im Norden mehrerer seinerzeit noch deutlich voneinander angegrenzter, einzelner Seen mit dem Ort Stolpe weiter im Süden blieb Lehmann bis 1937 der Dorflehrer.

Bork wieder beim Tag des offenen Denkmals dabei

„Wir haben also nicht nur Fontane“, freut sich Axel Redepenning von der Kirchengemeinde Bork-Lellichow. Das erst kürzlich wiederentdeckte Gedicht veröffentlichte er kurzerhand im Internet – und macht damit schon mal Geschmack auf den diesjährigen Tag des offenen Denkmals am 12. September. Denn dann ist Bork wieder mit seinem Ensemble aus Kirche und Dorfschule dabei. Es soll einen Einweihungsgottesdienst für die restaurierte Orgel geben, dazu ein Konzert mit verschiedenen Instrumenten, bei dem sie im Mittelpunkt steht.

Am Vorabend ist eine Lesung vorgesehen. Berichtet werden soll aus dem Lebenslauf von Orgelbauer Heinze – und es dürfte auch des Lehrers Gedicht vorgetragen werden.

Bernhard Bosecker fand Nachfahren des Dorflehrers

Dass in beiden Fällen nachgeforscht wurde, ist Bernhard Bosecker zu verdanken, der sich seit Jahren rund um den Erhalt des Ensembles in Bork engagiert. Er hat ein kleines Schulmuseum aufgebaut, in dem die Lebensumstände eines Dorflehrers im 18. Jahrhundert nachempfunden werden können.

„Ich habe mich dann auch um die folgenden Lehrer gekümmert und stieß noch auf Nachfahren von Lehrer Lehmann, der von 1899 bis 1989 lebte“, berichtet Bosecker.

Johannes Lehmann war 1923 bis 1937 Lehrer in Bork. Er schrieb Texte und dichtete. Quelle: privat

Das wiederentdeckte Gedicht ist für Bosecker auch etwas besonderes, weil es von der alten Idylle der Seen berichtet, die seit dem Staudammbau eine einzige Wasserfläche bilden. Nährstoffeinträge machen der Qualität zunehmend zu schaffen. Blaualgen tauchen besonders bei Bork oft auf.

Dabei heißt es in der letzten Strophe doch: „Im Geiste seh ich immer wieder dein lieblich Bild vor meiner Seele steh’n und sing im stillen meine Sehnsuchtslieder. Bleib, wie du bist, so einsam, märchenschön.“

Von Matthias Anke