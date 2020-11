Wie junge Kyritzer künftig mitreden sollen

Kyritz

Die Stadt Kyritz muss ernst machen mit der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an kommunalpolitischen Vorgängen. Die Kommunalverfassung des Landes schreibt genau das nämlich seit Mitte 2018 vor: „Die Gemeinde sichert Kindern und Jugendlichen in allen sie berührenden Gemeindeangelegenheiten Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte.“

Anfang 2019 fügten die Stadtverordneten entsprechende Bestimmungen in die Kyritzer Hauptsatzung ein. Neben der inzwischen erfolgten Benennung eines Kinder- und Jugendbeauftragten geht es dabei unter anderem um Informationen in Bildungs-, Kinder- und Jugendeinrichtungen, um Sprechstunden und Diskussionsrunden, Befragungen, Workshops und Projekte speziell für die jungen Bewohner der Stadt.

Kyritz will ein Netzwerk schaffen

Wie das ganz praktisch aussehen könnte, das war jetzt Gegenstand einer Beratung von Verwaltung, Schule, Jugendeinrichtungen und externen Experten. Motto: „Kinderfreundlich ist eine Kommune, in der die Stimmen von Kindern, ihre Bedürfnisse und die Kinderrechte ein fester Bestandteil von Politik, Programmen und Entscheidungen sind.“

Wie Kinder als Experten in eigener Sache ernstgenommen und an demokratische Prozesse herangeführt werden können, dazu gab es bereits erst konkrete Vorschläge.

Voraussichtlich ab März 2021 soll auch in Kyritz das Projekt „Raumpioniere“ starten, wie es in Wusterhausen bereits seit Monaten läuft. Dabei geht es darum, dass Kinder und Jugendliche ihren Heimatort gründlich kennenlernen und eigene Ideen entwickeln, wie er sich verändern sollte.

Arbeit für die nächsten Jahre

Für den Sommer ist das Planspiel „Pimp your town“ im Gespräch. „Da können sich Jugendliche als Kommunalpolitiker versuchen“, kündigt Bürgermeisterin Nora Görke an. Außerdem wollen sich Verwaltungsmitarbeiter und die lokalen Aktiven in der Jugendarbeit gezielt in Sachen Beteiligung weiterbilden und Methoden für Kooperation und Erfahrungsaustausch finden.

„Wir sind uns einig, was die Zielrichtung angeht. Jetzt muss man eben sehen, wie man es umsetzt“, sagt die Bürgermeisterin. „Wir müssen versuchen alle mit ins Boot zu holen“, ergänzte Alexander Blocks vom Kyritzer Verein Ostprignitz Jugend. „Ich denke, dieser Prozess wird uns die nächsten Monate und Jahre beschäftigen.“

Von Alexander Beckmann