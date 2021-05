Wieder ganze Klassen auch in den Grundschulen von Kyritz, Wusterhausen und Breddin

Kyritz/Breddin/Wusterhausen

In den Grundschulen der Region gibt es – mal wieder – allerhand zu organisieren. Der Schulalltag ändert sich ab Montag schließlich ein weiteres Mal angesichts einer sich erneut veränderten und im aktuellen Fall nun entspannenden Corona-Lage.

Angekündigt wurde von Ministerpräsident Dietmar Woidke und Bildungsministerin Britta Ernst am Dienstag, dass ab Montag, 31. Mai, die Grundschulen in den Kreisen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 wieder komplett in Präsenzunterricht einsteigen – was auch auf den Raum Kyritz zutrifft.

Gruppenweises Lernen vermutlich nicht ohne Folgen

Doch einfach so loslegen, als wäre nichts gewesen, so einfach ist das nicht. Das sagen die jeweiligen Schulleiter. „Und die Wissensvermittlung wird nicht so effektiv erfolgen können wie zuvor“, glaubt Esther Schneider, die in Breddin die Löwenzahn-Grundschule leitet. „Vernünftiger Unterricht“ werde kaum möglich sein, da sich die Kinder „erstmal wieder zusammenraufen“ müssten in ihren Klassenverbänden, um sich wieder neu zu konzentrieren in dieser großen Gruppe. „Wie viel machbar ist, können wir also nur abwarten.“

Zuletzt waren die Klassen halbiert worden. Jede Gruppe kam zum Unterricht nur alle zwei Wochen in die Schule. Und nun seien sie erfahrungsgemäß nicht auf dem gleichen Lernstand. Einige schafften mehr, die anderen weniger. „Diese Zusammenführung wird unsere große Hauptaufgabe sein“, sagt Esther Schneider.

Bisherige Coronaregeln offenbar nicht mehr einzuhalten

An Ausflüge sei da weniger zu denken. „Drei Wochen lang in der Gegend umhertrödeln oder täglich zum Wasserfall nach Kümmernitz zu wandern, das geht ja auch nicht.“

Knapp drei Wochen vor dem Sommerferienstart wieder mit der vollen Präsenz einzusteigen, wird auch an der Goethe-Grundschule in Kyritz skeptisch gesehen. „Die AHA-Regeln können wir dann nicht mehr einhalten. Zwei Schüler werden wieder nebeneinander an der Bank sitzen. Auch an den Toiletten wird es enger“, sagt Birgit Menzel.

Aufwand für Kontrolle der Coronatests

Und wurde der Zugang aufs Gelände zuletzt über ein Tor gesteuert, müssen laut der Schulleiterin nun wieder drei geöffnet werden. Dabei bildete sich jedoch allein an dem einen Tor schon stets eine Schlange. Mehr Lehrkräfte müssten folglich eingesetzt werden, um dort die Coronatestnachweise zu prüfen. Koordiniert werde müsse zudem der weitere Einsatz der Honorarkräfte, die mit der nun entfallenden Notfallbetreuung beschäftigt waren.

Auch in der Hortbetreuung wird wieder umorganisiert. Quelle: Matthias Anke

Es gebe also mehr als genug zu tun. „Daher wäre es schöner gewesen, die Struktur bis zum Ende der Ferien beizubehalten“, sagt Birgit Menzel mit Blick auf die Kinder, die nun eine nächste Veränderung durchmachen. Zudem merkt sie an, dass sie „noch keine schriftlichen Darstellungen“ dazu seitens des Ministerium erhalten habe und der 31. Mai lediglich als frühestmöglicher Zeitpunkt gilt. „Aber wir gehen davon aus, dass es so kommen wird.“

Eltern werden wieder entlastet

Das sagt auch Birgit Kusche von der Lindgren-Grundschule in Wusterhausen. Für sie ist dieser Schritt wenigstens wieder einer Richtung Normalität. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt sie.

Die Vorteile der Schulöffnung liegen laut allen Schulleiterinnen ja gleichermaßen auf der Hand: Die Kinder haben wieder mehr soziale Kontakte. Und die Eltern werden vom sogenannten Homeschooling entlastet.

Von Matthias Anke