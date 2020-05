Riesentransport nach Holzhausen wird vorbereitet

Holzhausen

Der Jubel des Holzhausener Ortsbeirates hielt sich in Grenzen. Bei seiner Sitzung am Donnerstagabend stellten Vertreter einer Windkraftfirma ihre Pläne für den Bereich zwischen Holzhausen und Zernitz vor. Konkret hat das Unternehmen vor, dort ein Windrad mit einem Rotordurchmesser von 150 Metern und einer Gesamthöhe von bis zu 244 Metern zu errichten.

Für den Ortsbeirat ging es dabei vor allem um die Information an sich, denn der Bauplatz selbst liegt auf Zernitzer Gemarkung. Die Gemeinde Zernitz-Lohm habe dem Vorhaben bereits grundsätzlich zugestimmt, berichtete Eric Müller von der VSB Neue Energien Deutschland aus Dresden. Die neue Anlage liege mitten im bereits bestehenden Windpark, rund zwei Kilometer von Holzhausen entfernt.

Holzhausen befürchtet Vorbildwirkung

Ortsbeiratsvorsitzender Andreas Lange zeigte sich trotzdem skeptisch: „Ich bin nicht prinzipiell Windkraftgegner. Aber wir haben bisher immer auf Anlagen unter 150 Metern bestanden. Ich staune, das Zernitz zugestimmt hat.“ Lange befürchtet, dass das Windrad zum Vorbild für weitere Neubauten wird. „Wir werden uns dazu noch ­beraten.“

Worum es am Donnerstag vor allem ging, war zum einen die Verlegung einer neuen Stromtrasse teilweise über Holzhausener Gebiet und zum anderen der mit dem Bau verbundene logistische Aufwand.

Bautermin erst im Jahr 2021

„Die Realisierung ist im 3. Quartal 2021 geplant“, informierte Thomas Lorenz vom Windkraftunternehmen. Die Anlieferung der Bauteile verdient das Prädikat „spektakulär“. Die drei Rotorblätter messen jeweils rund 75 Meter, was ihren Transport zum Windpark zur Herausforderung macht.

Von der Autobahn sollen die Riesenteile erst einmal zu einem vorübergehenden Umladeplatz an der B 5 nördlich von Kyritz gebracht werden. Dort übernimmt sie Stück für Stück ein Spezialtransporter, ein sogenannter Bladelifter. Er ist in der Lage, so ein Dutzende Tonnen schweres Rotorblatt bei Bedarf um bis zu 60 Grad aufzurichten, damit sich Engstellen umfahren lassen.

Spezialtechnik für den Transport von Rotorblättern war vor Jahren beispielsweise auch im Milower Land im Einsatz. Inzwischen sind die Ausmaße aber ständig gewachsen. Quelle: Bernd Geske

Von denen gibt es auf der Strecke nach Holzhausen einige. Das beginnt beim Kreisverkehr an B 5 und Pritzwalker Straße und setzt sich am Kreisverkehr Europakreuzung, an der Abfahrt auf die Westfahlenallee und in Holzhausen selbst fort. Kurvenradien müssen erweitert, Bordsteine und Gehwege abgedeckt, Hindernisse wie Verkehrsschilder beseitigt werden.

Nächtlicher Ausnahmezustand absehbar

„Es ist gut möglich, dass die Rotorblätter in einer Woche durch sind“, sagt Firmenvertreter Eric Müller. Für alle Eventualitäten sei die Transportzeit aber auf vier Wochen kalkuliert. Die Transporte sollen ausschließlich nachts zwischen 22 und 6 Uhr erfolgen.

„Das alles ist auch für uns spannend“, erklärt Müllers Kollege Thomas Lorenz. „Aber wir haben eine Transportstudie erstellen lassen und die besagt, dass es technisch möglich ist. Auch wir sind daran interessiert, dass das zügig abläuft. So ein Bladelifter kostet jeden Tag sehr viel Geld.“

Das Geländer an der Kreuzung in Holzhausen muss im kommenden Jahr voraussichtlich einem Windkraftanlagentransport weichen. Quelle: Alexander Beckmann

Die Holzhausener sorgten sich am Donnerstag nicht zuletzt um das Schutzgeländer an der Ortsdurchfahrt, das dem Transporter wohl weichen muss. Es war erst vor drei Jahren im Zuge des Straßenbaus erneuert worden und ist fest einbetoniert. „Wir nehmen den Hinweis mit“, versprach Eric Müller. „Wir würden uns im Nutzungsvertrag natürlich verpflichten, den Zustand so wieder herzustellen, wie er vorher war.“ Die Verhandlungen mit der Stadt Kyritz laufen.

