Winterbaustelle am Untersee

Kyritz

Eine schöne ruhige Baustelle haben die Arbeiter der Töplitzer Wasserbaufirma da unten am Kyritzer Seeufer. Nur wenige Menschen finden jetzt den Weg auf das im Sommer stark frequentierte Gelände.

Die Bauleute selbst sorgen seit Januar allerdings durchaus für Betriebsamkeit. Sie rammen Spundwände und hölzerne Palisaden für die Uferbefestigung in den Boden. Mit ihrer Arbeit begann der letzte Abschnitt der seit 2014 laufenden Neugestaltung des Areals.

Erst im Laufes des Sommers fertig

Der Endspurt hat einige Wochen Verspätung. Ursprünglich sahen die Pläne vor, im Herbst zu beginnen und das Vorhaben zum Saisonstart im Frühjahr abzuschließen. Daraus wird wohl nichts mehr. „Wir wollen sehen, dass wir im Sommer fertig werden“, kündigt Marita Fricke vom Bauamt der Stadt nun an.

Seit Januar hat die Uferbefestigung schon deutlich Gestalt angenommen. Quelle: Alexander Beckmann

Denn auch wenn die Uferbefestigung und die Rampe der künftigen Slipanlage für Boote schon gut zu erkennen sind, bleibt doch noch einiges zu tun. Zwei Stege müssen ungefähr an den bisherigen Standorten neu gebaut werden: einer für die Inselfähre und einer für das Fahrgastschiff. „Das bleibt weiter getrennt, damit beide Boote gleichzeitig anlegen können“, erklärt Landschaftsarchitekt Frank Gemmel, der die Umgestaltungspläne von Anfang an begleitete. Der Fahrgaststeg werde zusätzlich eine Anlegemöglichkeit für kleinere Boote erhalten.

Außerdem soll der Zufahrtsbereich neu geordnet werden. Wegebefestigungen, Bänke und ähnliches analog zu den bereits vor einigen Jahren erneuerten Anlagen ergänzen das Programm.

Inselfähre kann trotzdem fahren

Bis es so weit ist, müssen auch Besucher der „Insl“, die voraussichtlich im April in ihre 7. Saison startet, fürs Übersetzen ein paar Schritte weiter nach Norden rücken. „Der Steg des Bootsverleihs ist so gebaut, dass die Fähre dort anlegen kann“, verspricht Marita Fricke.

Sie geht derzeit davon aus, dass die Arbeiten so wie bisher reibungslos vorankommen. „So lange kein Frost ist, läuft alles gut.“

Die Bauamtsmitarbeiterin erwartet durchaus, dass Kyritz die Fertigstellung des Baus bei Gelegenheit noch gebührend feiern wird. „Die große Aktion von Kyritzer Seite aus ist dann abgearbeitet.“

Zwei Kommunen, ein Konzept

Die Gestaltung des Seeufers ist Teil des vor sechs Jahren von der Stadt Kyritz und der Gemeinde Wusterhausen gemeinsam aufgestellten „Entwicklungskonzeptes für die Kyritzer Seenkette als touristischer Schwerpunkt in der Kleeblattregion“. In Kyritz wurde seitdem vor allem am Seezugang gearbeitet. Die Steganlage für den Bootsverleih, ein Spielplatz, Sitzgelegenheiten und neue Wege entstanden. Der Blick aufs Wasser wurde geöffnet, die Wiese befestigt. Die Insel erhielt im vergangenen Jahr neue Wege und Stege. Biergarten und Terrasse wurden saniert.

In Wusterhausen und Bantikow sind ebenfalls die Seezugänge Schwerpunkte des Konzeptes. Weitere Ideen betreffen die Uferwege und touristische Einrichtungen wie Besucherparkplätze. Konkret wird es da beispielsweise „An der Seemühle“ in Wusterhausen.

Von Alexander Beckmann