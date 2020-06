Wissenschaftler, Künstler, Schriftsteller: So vielseitig ist der Mann, der jetzt Mechows früheres Gutshaus bewohnt

Mechow

Der Sternenhimmel. Endlich. So gut sichtbar wie im Kyritzer Dorf Mechow war er für Matthias Hartung in seinem bisherigen Wohnort nahe Berlin nicht. „Hier aber, hier kann man in den Himmel gucken“, sagt er. Vom Dachgeschoss des früheren Mechower Gutshauses will Hartung ihn beobachten. Dort soll auch das Atelier entstehen für seine Hobbykunst.

Noch aber sind nicht mal alle Kartons ausgepackt. Erst seit dieser Woche bewohnt der Mann – nach nicht mal einem ganzen Jahr erster Sanierungsschritte – dieses für Mechow geschichtsträchtige Gebäude.

Anzeige

Ein Mikrobiologe, der sich fürs Weltall interessiert

Mit dem Handwerkern ist er noch lange nicht fertig, erklärt Hartung, der vom großen Ganzen schnell ins kleinste Detail wechseln kann. Vom Weltall mit seiner Makroperspektive zum Beispiel hin zur Mikrobiologie und umgekehrt.

Weitere MAZ+ Artikel

So spiegelt es sich auch in seinem Lebenslauf wider. Und was er auch tat: Er publizierte es. Demnach hat das Dorf mit dem 65-Jährigen und seiner Lebensgefährtin jetzt ganz offensichtlich einen interessanten Einwohner mehr.

Doktorarbeit über Bazillen verfasst

Hartung, der Veterinärmedizin studierte, ist kein „Herr von und zu“ in diesem Gutshaus. Obwohl auch der Adel in seinem publizistischen Leben eine große Rolle spielte. Dafür ist er ein Doktor. Seine Arbeit schrieb er über Bazillen. „Ein Genus der Bakterien. Da sie die ältesten bekannten Bakterien waren, sagen viele auch heute noch Bazille zu jedem Bakterium.“

Hartung, der sich als Tierarzt viel um Mikrobiologie und Tierkrankheiten kümmerte, ging dann zum Amt für Lebensmittelhygiene. Anfang der 1990er wurde er Leiter des Salmonellen-Referenzzentrums des Robert-von-Ostertag-Instituts als eines von sieben des Bundesgesundheitsamtes. „Ich entdeckte, dass Ende der 1980er die Belastung von Eiern mit Salmonellen wieder angestiegen war.“

Von Zoonosen bis Fantasyerzählungen

Später arbeitete er für das Bundesamt für Risikobewertung. Dann folgte die Rente. Die beiden Kinder waren aus dem Haus. Nun kam die Zeit, um zu schreiben oder schon Geschriebenes zu veröffentlichen.

Hatte Hartung sonst alljährlich Titel herausgebracht wie „Bericht über die epidemiologische Situation der Zoonosen in Deutschland“ entstanden jetzt „Der Baum, der laufen lernte“, „Abenteuer am Waldrand“ und „Eric aus dem Weltall“ – in drei Teilen. Und dazu „Die Geschichte der Familie Hartung“. Ein siebentes Werk ist gerade in Arbeit.

Kurze Vorlesemärchen und der dreiteilige Eric

„Der Baum, der laufen lernte“ ist ein Märchen von einem Baum, der laufen lernen musste und so sein Unglück, aber auch sein Glück gefunden hat. Es ist ein sehr kurzer Vorlesetext mit vielen Bildern.

In „Abenteuer am Waldrand“ erlebt eine Biberfamilie Abenteuer mit anderen Wesen. Es geht um Probleme und Kompromisse, mit denen am Ende alle einverstanden sind.

Beim Umzug: Matthias Hartung, Wissenschaftler, Schriftsteller, Künstler, Neu-Mechower. Quelle: Matthias Anke

„Eric“ indes nennt Hartung „ein Weltraummärchen“: Ralf, Freund Peter und dessen Schwester Evelin begegnen darin einem Außerirdischen. Sie besprechen das mit ihrem Lehrer, was schließlich zur großen Politik führt. Der Außerirdische erzählt von seinem Planeten, aber auch von zwei weiteren Planeten, die mit seinem Planeten Handel treiben, und dann noch von einem Planeten, der durch kriegerische Aktivitäten vor Jahrhunderten völlig zerstört worden war und sich inzwischen in einigen Bereichen regeneriert hatte. Ein Piratenangriff auf die Erde wird abgewehrt.

In Teil Zwei, „Eric: Planetenverbindungen“, machen Ralf, Peter und Evelin gerade ihr Abitur. Sie fangen ein Studium der Raumfahrt-Technik an. Und Eric? Der wird gefragt, ob er helfen kann, ein Raumschiff zu konstruieren. Und los geht die Reise.

Teil Drei trägt den Titel „Eric, Planetenkonvent“. Hier geht es um Ralf und Evelins Kinder Harald und Brit. Auch die lernen Eric kennen, der sie mitnimmt bis nach Balo, seinem Heimatplaneten. Bei dem Konvent treffen Vertreter aller bekannten und bewohnten Planeten aufeinander.

Die Hartungs als Adelsfamilie

Und dann Hartungs Familiengeschichte – die nun mit dem Umzug nach Mechow fortgeschrieben werden könnte. „Uropa Julius Gottlieb August aus Wittenberg war ein reicher Mann“, erzählt Matthias Hartung. Aber das hing wiederum auch mit dessen Vorfahren zusammen. Gehörte der Familie einst doch der heute noch so genannte Hartungswall in Stendal oder die Angerschanze II in Wittenberg.

Komplizierte Testamente folgten. Eine Geschichte, die bis zum Reihenhaus der Eltern in Berlin-Marienfelde führt.

Kurzum: „Zehn Prozent der Angerschanze stecken jetzt hier drin“, erklärt Hartung mit Blick aufs neue Domizil in Mechow. Und: Auch eine Adelsfamilie seien die Hartungs gewesen. Doch vor dem Adelsrechtsausschuss in Marburg half alles bisher nichts. „Wir sind kaiserliche Ritter seit 1508, wurden von Kaiser Maximilian I. geadelt, und waren zuvor schon Burggrafen von Neustadt an der Aisch“, erzählt der Neu-Mechower.

Mit Martin Luther und Theodor Fontane

Doch den Titel, der entweder erblich weitergereicht wird oder genealogisch nachgewiesen wird, gab es nicht zurück – aufgrund einer Lücke aus dem 19. Jahrhundert in der Erbrechtsfolge samt einer umfassenden Enteignung einiger Familienmitglieder. „Der Titel an sich ist mir ja auch egal, mir ging es um die Familiengeschichte.“ Martin Luther beim Reichstag in Worms spielt darin ebenso eine Rolle wie Theodor Fontane und Kaiser Wilhelm II.

Was Matthias Hartung sich indes für seine Fantasy-Geschichten einfallen ließ, beruhe auf einigen Vorstellungen, die er schon als Kind und während seiner Studienzeit hatte. Er spricht von Visionen.

Visionär und Hobbykünstler

Von Dingen, die er sich einst nur vorstellte, die dann aber auch eintraten, handelt sein neues Werk. „Merkwürdig, magisch, gruselig“, findet es Hartung selbst. Er spricht von Vorhersagen, Tagesvisionen oder Wundern. „Für gewöhnlich sagen wir Menschen Zufälle dazu.“

Und dann ist bei alledem auch noch die Kunst in seinem Leben wichtig. So hatte er als Jugendlicher vom Dachfenster aus den Blick aufs All samt Raumschiff und Figuren gezeichnet. Später stellte er Trickfilme daraus her, zu denen er sich dann die Geschichten einfallen ließ. Auf diese Weise entstand „Eric“.

Ein Gemälde namens „Lichtkreuz“. Quelle: privat

Die Zeichnung „Drei unterm Regenschirm“. Quelle: privat

Nach den Vorlesegeschichten „Der Baum, der laufen lernte“ und „Abenteuer am Waldrand“ wurden es nun 100- bis 130-seitige Erzählungen. Zusammen ist Eric über 300 Seiten lang. Es geht darin auch um Toleranz unter Menschen, die sich nicht nur durch Hautfarben unterscheiden, sondern auch durch Körpergrößen und die Anzahl ihrer Arme – mal mit zwei, mal mit vier Armen. Hartung lacht. „Philosophische Kinderlektüre für Erwachsene könnte man das auch nennen.“

Kunst entsteht bei ihm auch in Form von Bildern und Skulpturen. Sein Familienwappen hat er aus Beton gegossen. Die Platte hängt jetzt im Treppenhaus in Mechow.

Von Matthias Anke