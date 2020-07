Kyritz

Für die „Arbeit am Sammlungskonzept“ und zum „Aufbau der Museumssammlung“ des geplanten Kyritzer Museums ist die Stadt auf weitere Hilfe angewiesen. Gesucht wird „Unterstützung in der wissenschaftlichen Recherche nach möglichen Sammlungsobjekten und ausleihbaren Exponaten oder Archivalien“. Das geht aus einer aktuellen Stellenausschreibung der Stadtverwaltung hervor.

Demnach werden Fachleute benötigt, die ein abgeschlossenes Geschichtsstudium oder ein vergleichbares museumsrelevantes Fach nachweisen können, Erfahrungen im Recherchieren haben und mit Museums- und Archivbeständen umgehen können.

Anzeige

„Erschaffung eines lebendigen Museumsortes“ in Kyritz

Um eine feste Stelle handelt es sich nicht. Indes werden „ein oder mehrere Honorarverträge“ vergeben. „Das Ergebnis soll eine wissenschaftliche Dokumentation der Ergebnisse gegebenenfalls mit Bildern sein, welche die verschiedenen Erkenntnisse/Theorien/Sichtweisen der einzelnen Themen entsprechend aufzeigt und interpretiert.“

Weitere MAZ+ Artikel

Zum Hintergrund wird erläutert, dass in der Stadt momentan an der Museumsneugründung gearbeitet wird als ein Teil des neuen „Kulturzentrums Klosterviertel Kyritz“.

Für die künftigen Ausstellungsräume bilde der historische Klausurflügel als letztes bauliches Zeugnis des Franziskanerklosters einen „einmaligen und besonderen Rahmen für die Präsentation der bewegten und bewegenden Stadtgeschichte. Die Vision ist die Erschaffung eines lebendigen Museumsortes, an dem temporäre und permanente Ausstellungselemente über die historischen Ereignisse der Stadt Kyritz erzählen“.

Zeitzeugenarbeit als Ergänzung für das Stadtmuseum

Um den Aufbau dessen „inhaltlich und wissenschaftlich fundiert zu unterstützen“ gehe es nun eben „um tiefgründige Untersuchungen zu einem breiten Themenfeld anhand von Quellenstudium und Archivrecherche. Das Themenspektrum reicht von der mittelalterlichen Stadtentwicklung bis zur Gegenwart und kann bei gutem zeitlichem Fortschreiten durch die Arbeit mit Zeitzeugen ergänzt werden“.

Als vorrangige Aufgaben werden genannt: Erfassen von Informationen und verfügbaren Gegenständen zur Stadtgeschichte in einschlägigen Archiven, die Bewertung der gefundenen Objekte im Hinblick auf die Bedeutung für die Museumsausstellung in Zusammenarbeit mit der Museumskuratorin, die Recherche und Beantragung von Leihgesuchen/-anfragen zu Gegenständen der Kyritzer Stadtgeschichte in Museen und Sammlungen sowie die Beratung bei der Entwicklung eines Sammlungskonzeptes unter Berücksichtigung des Sammlungsvolumens und der Lagersituation.

Wissenschaftliche Begleitung auch für die Zukunft absehbar

Bis zum 10. August sollen sich Bewerber per E-Mail unter museum@kyritz.de melden. Wer Fragen hat, wendet sich an die Kyritzer Museumskuratorin Susan Hoyer unter 033971/ 69 96 63.

Und das ist offensichtlich noch nicht alles: Auch späterhin könnte eine wissenschaftliche Begleitung notwendig werden. „Nach dem Termin eingegangene Bewerbungen werden für zukünftige Projekte berücksichtigt“, heißt es.

Von Matthias Anke