Nicht mehr nur in der entlegenen Kyritz-Ruppiner Heide oder in den tiefen Wäldern von Havelberg oder Dreetz: Wölfe lassen sich mittlerweile überall in der Region auch tagsüber blicken. Sie scheinen ihre Scheu zu verlieren. Eine Aufnahme aus dem Kyritzer Ort Heinrichsfelde macht jetzt die Runde.