Kyritz/Wusterhausen

Die Rolle rückwärts beim Osterlockdown sorgt nicht unbedingt für Begeisterung, schon gar nicht bei den Friseuren. Friseurmeisterin Juliane Mehls aus Wusterhausen ist genervt. „Ich musste alle Termine für Gründonnerstag und Ostersamstag wegen der kurzfristigen Ankündigung absagen und einen Tag später soll ich die Leute anrufen, um sie wieder zu bestellen?“ Das macht sie nicht und lässt den Salon geschlossen an den beiden Tagen.

Wusterhausenerin ist bis Mitte Mai ausgebucht

Sie ist darüber hinaus sowieso bis Mitte Mai ausgebucht. Termine dazwischen zu schieben, das sei nicht möglich, rund um die Uhr zu arbeiten, auch nicht. Also müssen die abgesagten Termine später kommen, was die Friseurmeisterin bedauert. Juliane Mehls versteht gut, dass so mancher darüber nicht gerade erfreut ist. „Dieses Hin und her machen auch die Kunden nicht mit. Manche nehmen sich extra frei am Termintag“, sagt sie. Sie arbeitet allein.

Juliane Mehls will sich dennoch nicht verrückt machen. Sie rechnet sowieso täglich mit neuen Botschaften. Eins steht für sie aber fest: „Noch einen Lockdown, egal wie lange, überstehe ich nicht.“ Die letzte Schließung hat das gesamte Ersparte gefordert. Lediglich die Fixkosten für den Salon hat die Friseurmeisterin erstattet bekommen. Sie hofft nun, dass sie in den nächsten Monaten ohne Unterbrechungen weiter arbeiten kann.

Im Kyritzer Salon Ambiente haben die Kunden sofort reagiert

Im Salon Ambiente in Kyritz waren die Kunden schneller als die drei Friseurinnen, als sie von den Lockdownplänen der Bundesregierung erfahren hatten. „Sie haben uns angerufen und gefragt, ob die Termine vorverlegt werden können“, sagt Friseurmeisterin Katrin Schmidtke. Dafür gehen sie und ihre Kolleginnen zusätzlich am Montag arbeiten.

Aber am Donnerstag und Samstag bleibt der Salon dann geschlossen. „Das jetzt alles wieder rückgängig zu machen, dafür ist der Aufwand zu groß“, so die Friseurmeisterin. „Außerdem würden wir die Kunden damit ja nur durcheinander bringen“, fügt sie an und ist froh, dass der Hauptansturm nach der jüngsten Schließung nun erst einmal bewältigt ist. „Nach Ostern sind wieder Termine zu haben“, sagt Katrin Schmidtke.

Von Sandra Bels