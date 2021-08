Wusterhausener gewinnen Stadtrallye der Jugendfeuerwehren in Kyritz

Kyritz

Der geballte Nachwuchs der Feuerwehren aus der Region von Kyritz über Neustadt bis nach Wusterhausen trat am Sonnabend im Hof der Kyritzer Feuerwache zur diesjährigen Stadtrallye an. „Ich bin ja beeindruckt, dass ihr so viele seid“, sagte dort Bürgermeisterin Nora Görke als Gastgeberin für dieses Kräftemessen, das ein Spaßwettkampf ist. Die Kinder plus Betreuer, plus Helfer und Gäste ergaben mehr als 120 Teilnehmer.

Bei der Stadtrallye der Jugendfeuerwehren aus den Bereichen Wusterhausen, Neustadt und Kyritz. Die Knatterstadt war diesmal der Gastgeber. Quelle: Matthias Anke

Sie absolvierten zehn quer durch die Innenstadt führende Stationen, angefangen beim Wassertransport über den Teebeutelweitwurf und Torwandschießen bis hin zu Stationen namens Golfball und Zahnbürste.

Stadtrallye anfangs noch kein Regionalwettkampf

Zuvor erzählte Björn Haack, der seinerzeit Wusterhausens Jugendwart war, wie er 2007 die Idee zur dieser Rallye hatte. Bei der machte schon im Jahr darauf das gesamte Gemeindegebiet mit. „Nachdem mit dem ersten Halbjahr die Leistungsnachweise durch waren, kam im zweiten Halbjahr ja nicht mehr viel. Das war wie ein Loch, abgesehen von der Weihnachtsfeier.“

So entstand der Spielespaß. Zu dessen zehnter Auflage 2016 war ein Regionalwettkampf daraus geworden mit Teilnehmern aus den Nachbarkommunen. Und auch fortan soll der Wettstreit, der 2020 coronabedingt ausfiel, reihum ausgetragen werden.

2022 Stadtrallye wieder in Wusterhausen

Zuletzt war 2019 Neustadt Gastgeber. Den dort errungenen Wanderpokal mussten die Dessower nun an Kinder aus Wusterhausen weiterreichen.

Platz 2 schafften die Neustädter, gefolgt von Kyritz und Dreetz/Giesenhorst. Breddin und Dessow teilen sich Platz 5. Berlitt, Zernitz-Lohm und Drewen-Teetz bilden das Ende der Rangliste. Doch wie sagte vorab schon der Kyritzer Stadtwehrchef Frank Brüggemann: „Ihr werdet jeder ein Sieger sein, weil ihr dabei seid.“

André Ragohs, der in Kyritz der Stadtjugendfeuerwehrwart ist und der durch die Veranstaltung führte, schickte am Ende voraus, wo sich 2022 alle wiedersehen werden: in Wusterhausen.

Von Matthias Anke