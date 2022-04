Zeuge sieht Jugendliche auf Kyritzer Parkplatz mit Waffe schießen und ruft die Polizei

Kyritz

Am Sonntag um 20.10 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, dass sich auf dem Parkplatz eines Kyritzer Einkaufsmarktes in der Straße der Jugend mindestens 5 Jugendliche aufhalten, von denen einer mit einem waffenähnlichen Gegenstand mehrfach in die Luft geschossen haben soll.

Drei Flüchtige konnte die Polizei in Kyritz stoppen

Drei Jugendliche fuhren dann mit einem Auto davon. Das konnte wenig später von den Beamten in der Kyritzer Straße am Bahnhof gestoppt werden.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs und der Insassen wurde keine Waffe gefunden. Auch Beschädigungen am Einkaufsmarkt konnten nicht festgestellt werden. Die Kripo ermittelt.

Von MAZonline