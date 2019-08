Kyritz

Aus den Regattatagen des Kyritzer Seglervereins, die es in diesem Jahr in ihrer 67. Auflage zu erleben gab, ist ein Seefest geworden. Nach der Premiere vom zurückliegenden Wochenende sind weitere solcher Seefeste in Sicht. Jedes Jahr.

„Das war quasi ein Probelauf, und der ist gelungen“, sagte die in der Stadtverwaltung für den Kulturbereich zuständige Manuela Bismark. Da waren im Strandbad die Kuchenplatten vor ihr nahezu schon leergekauft, obwohl der Sonntagnachmittag längst nicht vorbei war.

Auch Verwaltungsmitarbeiterin Karina Driesel und Heike Grüttner sicherten den „Sonntagsdienst“ am Kuchenbuffet mit ab, und zwar allesamt für den Kyritzer Heimatverein.

20 Jahre Strandbadbetrieb durch die WBG als Anlass

Am Sonnabend stand dort das Team der Wohnungsbaugesellschaft (WBG). Und die wiederum hatte überhaupt erst den Anlass geboten, das Seefest so zu stemmen: als Feier für die nunmehr genau 20 Jahre, seitdem das seinerzeit sanierte Bad von der Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft betrieben wird.

„Ich denke, das Veranstaltungsangebot am Seeufer ist entwicklungsfähig“, hatte die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke schon vor dem Fest gesagt mit Blick auf diese Örtlichkeit, aus der sich einiges mehr machen ließe. So kam es denn nun auch.

Bademode und Bayernoutfit

Auftakt war wie immer das Kanonenfeuer am Freitagabend als Startschuss für den Bootskorso. „Wir hatten mit über 60 Booten eine sehr gute Beteiligung“, resümierte am Ende Detlef Czeninga, der Vorsitzende des Kyritzer Seglervereins: „Und die Bootshallen waren wie immer schön geschmückt.“

Eine Jury besah sich alles und entscheid sich für die „Heimgemeinschaft Plietenweg“ als Sieger. Detlef Czeninga: „Das fiel uns leicht. Nur bei den Booten war es diesmal sehr schwer. Und was macht man dann? Wir vergeben einfach zwei erste Plätze.“

Einen davon errangen Männer aus dem Umfeld vom Kyritzer SV Rot-Weiß beziehungsweise als ein ohnehin bestehender Freundeskreis. Sie führten Bademode anno 1910 vor.

Den zweiten Siegerpokal gab es für ein Boot im Bayern-Outfit. Die Mannschaft machte damit schon Mal Geschmack auf das diesjährige Oktoberfest in Neustadt.

50 Jahre Shantychor „De goode Winds“ mitgefeiert

Es folgten die Siegerehrungen für die Teilnehmer der Regatta. Diese bot am Wochenende die perfekte Kulisse fürs Seefest, bei dem auch die Insel-Gastwirtschaft rundherum einbezogen war.

Im Strandbad hatten am Sonnabend die Kinder das Sagen, ehe die Erwachsenen bis spät in den Abend hinein weiterfeierten samt krönendem Höhenfeuerwerk. Und der Sonntag stand unter anderem im Zeichen des nunmehr 50-jährigen Kyritzer Shantychors „De goode Winds“.

Von Matthias Anke