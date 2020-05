Zwei KTM-Motorraddiebstähle in Kyritz in Folge: War es derselbe Täter?

Kyritz

Einem 24-Jährigen, der sein Motorrad der Marke KTM via Internet zum Verkauf angeboten hatte, wurde dieses Motorrad vom potenziellen Käufer am Sonntagabend in Kyritz gestohlen. Dieser hatte sich mit dem Verkäufer in der Strüwestraße verabredet.

Auch am Sonnabend ein Verkäufer in die Strüwestraße gelockt

In die Strüwestraße kehrte er von der Probefahrt jedoch nicht zurück. Bemerkenswert: Erst am Vortag war der Polizei ein Diebstahl gemeldet worden, der sich auf gleiche Weise und ebenso in der Strüwestraße als Treff abspielte.

Die Kripo ermittelt entsprechend.

