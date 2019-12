Kyritz

Ab Dienstag wird der zweite Schwung Sterntaler-Pakete an seine Empfänger ausgegeben. „Wir sind fleißig beim Packen“, sagt Monika Zaborowska von der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (GAB). Die GAB unterstützt die Spendenaktion „ Sterntaler“ von MAZ, Volkssolidarität und Sparkasse auch in diesem Jahr wieder bei der praktischen Umsetzung der Hilfe für Bedürftige in der Region.

Seit dem 23. November bittet „ Sterntaler“ die MAZ-Leser um finanzielle Unterstützung für die Schwächsten. Bereits in der vergangenen Woche konnten dank des Spendengeldes 64 Hilfspakete mit Lebensmitteln und einigen festlichen Genüssen gefüllt werden. Bei der Ausgabe in der GAB-Niederlassung am Bahnhof bildete sich eine lange Schlange. „Die ersten Pakte waren ganz schnell weg“, berichtet Monika Zaborowska.

Für insgesamt rund 5000 Euro eingekauft

Nun soll Nachschub folgen. Die GAB-Mitarbeiter waren Ende vergangener Woche noch einmal unterwegs, um für rund 3000 Euro Lebensmittel und ähnliches für weitere 100 Pakete einzukaufen. Am Dienstag um 13 Uhr beginnt die Ausgabe. „Wir erwarten wieder einen echten Ansturm“, sagt die GAB-Mitarbeiterin.

Fest steht, dass 164 Hilfspakete, den Bedarf nicht decken werden. Schließlich zählen rund 800 Personen zum festen Kundenkreis der Lebensmittelausgabe und der Gebrauchtartikelbörse, die die GAB in Kyritz betreibt.

Rund 5000 Euro konnte „ Sterntaler“ für die Hilfspakete bereitstellen. Doch es gibt auch noch Hilfeersuchen aus anderer Richtung.

Hilfe auch fürs Obdachlosenquartier

Die Arbeiterwohlfahrt betreibt im Auftrag diverser Kommunen – darunter Kyritz und Gumtow – eine Unterkunft für etwa zehn obdachlose Menschen. Sie ist mit dem nötigsten ausgestattet, doch die Mittel sind begrenzt. „ Sterntaler“ wird sich bemühen, dringenden Bedarf an Ausstattung zu decken. Details sind aber noch zu klären.

Bisher gingen bei der 24. Sterntaler-Aktion 6533,50 Euro auf dem Spendenkonto ein. Einen Beitrag leisteten dazu jüngst unter anderem die Ortsgruppe Berlitt der Volkssolidarität, Rotraud Brzezinski, Winfried Hanitzsch, die Holzhausener Senioren bei ihrer Weihnachtsfeier, Dorothea und Heinz Grunzke, Astrid und Jörg Seidel sowie Kirsten und Uwe Tackmann. Allen Spendern ein herzliches Dankeschön.

Noch eine Woche Gelegenheit zum Spenden

„ Sterntaler“ läuft noch bis kurz vor Weihnachten. Einzahlungen sind möglich aufs Konto mit der IBAN DE89 1605 0202 1522 0049 00 oder in bar. Am Montag, dem 23. Dezember, sollen die Spenden-Schweine, die in den Sparkassen-Filialen in Kyritz, Neustadt und Wusterhausen auf Bargeld warten, ausgezählt werden.

Sterntaler-Spendenkonto: DE89 1605 0202 1522 0049 00

Von Alexander Beckmann