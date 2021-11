Kyritz/Wusterhausen

Gut vier Wochen vor Heiligabend hat die Stadt Wusterhausen nun auch ihren Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz aufgestellt. Nach alter Tradition handelte es sich bei der 13 Meter hohen Nordmanntanne auch diesmal wieder um eine Spende: Sie stammt von Familie Vonjacek aus dem Ortsteil Gartow, die am Donnerstagmorgen ab 8 Uhr vollzählig die Fällaktion an ihrem Haus in der Wusterhausener Straße 4 verfolgte. Besonders aufregend fanden es die Schwestern Marie (4) und Isabelle (6). Gepflanzt hatte die Tanne vor 22 Jahren ihr Großvater Alfred Schulz.

Baum kam in Begleitung der Polizei am Markt an

Dass der Baum so schlank und rank gedeihen konnte, ist auch seiner Hege und Pflege zu danken. Wie gewohnt machten nun die Männer vom Bauhof der Gemeinde um Sägenführer Torsten Grusa einen soliden Job. Verfrachtet auf einen Tieflader und in Begleitung der Polizei kam der Immergrüne dann wenig später auf dem Wusterhausener Marktplatz an, wo ihn die Mädchen und Jungen aus den beiden Kindertagesstätten der Stadt und weitere Schaulustige schon erwarteten. Der Baum, fest verankert in einer Hülse, schmückt nun die Innenstadt, die auf ihren Nikolausmarkt coronabedingt auch in diesem Jahr verzichten muss.

Lichterfest in abgespeckter Version

Der Weihnachtsbaum in Kyritz steht schon seit Mittwoch auf dem Marktplatz. Mitarbeiter des Bauhofes hatten ihn sicher durch die Stadt transportiert und dann aufgestellt. Auch wenn er derzeit noch kahl aussieht. Er bekommt noch Licht. Das und die Sterne an den Straßenlaternen in der Innenstadt werden am Freitag von Bürgermeisterin Nora Görke traditionell in Betrieb genommen. Das geschieht beim Lichterfest, das zwar nicht wegen Corona abgesagt wurde, aber in einer abgespeckten Variante stattfindet.

Das heißt: Die Geschäfte haben geöffnet. es gibt aber auf den Straßen keine Aktionen, Musik oder Imbissstände wie sonst bei den langen Einkaufsabenden, die von den Innenstadthändlern der Aktionsgemeinschaft Kyritzer Gewerbe ((AKG) veranstaltet werden. Dafür soll es Glühwein to go geben und Aktionen in den Geschäften.

Wusterhausener Kita-Kinder feierten die Ankunft des stacheligen Gesellen. Quelle: Wolfgang Hörmann

Weil der Lampionumzug für die Kinder abgesagt worden war, haben sich die AKG-Mitglieder etwas ausgedacht. Sie gestalten ihre Schaufenster mit Märchenbildern, ähnlich wie im vergangenen Jahr. Dazu soll es die figürliche Interpretation von Kinderliedern geben. Die AKG arbeitet mit dem Heimatverein zusammen. Die Händlergemeinschaft selbst kündigt ein Märchenrätsel für die Kinder an. Erste Schaufenster sollen bereits zum Lichterfest gestaltet sein. „Richtig fertig wird aber alles sicher erst zum Nikolaus“, so Marlies Köhler, eine der beiden AKG-Vorsitzenden.

Geschäfte am Freitag bis 21 Uhr geöffnet

Die Weihnachtsbeleuchtung wird um 17 Uhr eingeschaltet. Die Geschäfte in der Kyritzer Innenstadt öffnen am Freitagabend bis 21 Uhr und laden zum Bummeln ein. Festliche Stimmung sollen auch geschmückte Weihnachtsbäume vor den Ladentüren verbreiten. Die Stadt Kyritz will in der Adventszeit an mehreren Tagen Weihnachtsmusik in der Stadt erklingen lassen und einzelne Gebäude illuminieren.

Von Sandra Bels und Wolfgang Hörmann