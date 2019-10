Kyritz

Schwer verletzt wurde ein 15 Jahre alter Jugendlicher am Dienstagnachmittag an einer Bushaltestelle in Kyritz. Ein 63 Jahre alter Busfahrer wollte gegen 14.45 Uhr an der Bushaltestelle am Bürgerpark mit einem leeren Linienbus losfahren. An der Haltestelle hielten sich mehrere Jugendliche auf, die zum Teil auf der Fahrbahn standen.

Verletzungen nicht lebensbedrohlich

Der 15-jährige soll nach Zeugenaussagen plötzlich weiter auf die Straße getreten sein. Der anfahrende Bus rollte gegen den Jugendlichen. Der 15-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Mutter des Jungen wurde informiert.

Warnungen gab es schon vor fünf Jahren

Schon kurz nach Eröffnung der Bushaltestelle am Bürgerpark vor fünf Jahren hatte der Leiter des Kyritzer Betriebshofes des Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrs (ORP) gewarnt, dass die Sicherheit der Schüler am so genannten Bürgerpark in Kyritz nicht hinreichend gewährleistet sei, weil der Autoverkehr von und zum Kuliti-Parkplatz um die Busse herum geführt wird.

Vor allem aber sei der Bussteig zu kurz geraten, so dass ein zügiges Ein- und Aussteigen der Schüler in zwei Bussen hintereinander zur gleichen Zeit nicht möglich ist, was aber bei mehr als 15 nacheinander ankommenden Bussen am neuen Platz von Nöten wäre

