Corona-Virus: Landkreis OPR schaltet Hotline

Neuruppin

Wegen des Ausbruchs des Corona-Virus auch in Deutschland und vieler Fragen aus der Bevölkerung hat die Kreisverwaltung am Mittwoch eine Hotline geschaltet. Ziel sei, keine Panikstimmung aufkommen zu lassen, sagte am Mittwoch Hans-Christoph Degener, stellvertretender Amtsarzt im Landkreis. Vielmehr sollen bei Verdachtsfällen über die Hotline (03391/688 53 76) von dem diensthabenden Mediziner Fragen beantwortet werden.

Informationen auch beim Robert-Koch-Institut

Alle grundlegenden Informationen zu dem neuartigen Virus, das sich ähnlich schnell wie eine Grippe verbreitet und für das es noch keinen Impfstoff gibt, würden auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts gegeben (www.rki.de/faq-ncov), sagte Degener.

Leute aus der Region arbeiten in China

Unklar ist, wie viele Mitarbeiter von Firmen aus der Region derzeit in China tätig sind. „Dazu haben wir keine Informationen“, so Degener. Bekannt ist aber, dass die Firma Huch-Behälterbau, die ihren Stammsitz im Gewerbepark Temnitz bei Werder hat, seit mehreren Jahren eine Dependance im sogenannten Reich der Mitte unterhält – allerdings nicht in der Nähe der Millionenstadt Wuhan, dort war das Coronavirus offenbar Ende 2019 ausgebrochen, sondern in der Nähe der ostchinesischen Provinz Shandong, die am Gelben Meer liegt.

In Deutschland gab es bis Mittwochmittag vier bestätigte Infektionen.

Von Andreas Vogel