Blühende Landschaften in Brandenburg: Landwirte haben ein Herz für Bienen

Neuruppin

Auf Feldern, Wiesen und öffentlichen Flächen blühte es in den vergangenen Jahren immer weniger. Doch die Menschen haben genug von Monokulturen, sie vermissen die Wildblumenpracht auf den Wiesen und die dort schwirrenden Insekten.

Um die Kulturlandschaft und die landwirtschaftliche Nutzung wieder in Einklang zu bringen und umweltverträglich zu gestalten, gibt es in den Bundesländern seit vielen Jahren Blühflächenprogramme.

Umweltleistungen, die über gesetzliche Standards hinaus erbracht werden, sollen damit honoriert werden. Für die Brandenburger Landwirte gab es bisher eine derartige Förderung nicht.

Brandenburg holt im Bundesvergleich auf

Der Landesbauernverband hatte deshalb die Landesregierung in den vergangenen Jahren immer wieder aufgefordert, ein Blühflächenprogramm zur Förderung der Biodiversität auf dem Acker anzubieten. Am 28. Oktober 2019 war es soweit.

Brandenburg startete als letztes Bundesland mit einem Programm dieser Art. Das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) des Landes Brandenburg hat die Richtlinie zur Förderung naturbetonter Strukturelemente im Ackerbau in Kraft gesetzt.

51 Anträge im Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Bis zum 31. Dezember konnten Brandenburger Landwirte nun erstmals Anträge nach der neuen Richtlinie stellen. Beim Landkreis Ostprignitz-Ruppin wurden bis zu diesem Zeitpunkt 51 Anträge eingereicht.

Der Landesbauernverband rechnet mit einem holprigen Start, denn wie immer ist das Gelingen eine Frage des Geldes. „Sechs Millionen Euro wurden für dieses Programm veranschlagt“, sagt Maria Mundry, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands Ostprignitz-Ruppin.

Maria Mundry, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands OPR, begutachtet mit Landwirten vom Landkreis geförderte Blühflächen. Quelle: Anja Reinbothe

Ob das Geld reichen wird, steht in den Sternen. Die Förderung umfasst 700 Euro pro Hektar und Jahr bei einem Verpflichtungszeitraum von fünf Jahren. „Jeder Betrieb kann maximal zehn Prozent seiner Ackerfläche in das Förderprogramm nehmen“, sagt die Landwirtin.

Risiko für umweltfreundliche Landwirte

„Wenn man das auf alle Brandenburger Landwirte runterrechnet, reicht das Geld niemals.“ Für die Bauern, die mit Trockenheit, Überflutungen und unberechenbaren Preisen klar kommen müssen, tut sich also ein weiteres Risiko auf.

„Für viele Landwirte, mit denen ich über das Thema gesprochen habe, ist die Unsicherheit zu groß“, sagt Maria Mundry. „Wir müssen erst einmal abwarten, denn es kann durchaus noch zu Änderungen kommen.“

Vermutlich wird erst die Praxis zeigen, inwieweit das Programm für die Landwirte realisierbar ist. Viele Fördervoraussetzungen stehen auf wackligen Füßen. Gefördert werden ein- und mehrjährige Blühstreifen sowie Ackerrandstreifen. Um die genetische Vielfalt und das natürliche Artenspektrum zu erhalten, muss gebietseigenes Saatgut verwendet werden.

Teures Saatgut aus der Region

Mit dem Zahlungsantrag müssen die Landwirte auch Saatgutbelege einreichen, um nachzuweisen, dass sie vorgeschriebene Saatgutmischungen verwendet haben. „Das Saatgut ist relativ teuer und die Keimfähigkeit ist oft schlecht“, sagt die Geschäftsführerin.

Bei mehrjährigen Blühstreifen wird man um eine Nachkontrolle nicht herum kommen.“ Einjährige Blühstreifen sowie Ackerrandstreifen können während des fünfjährigen Verpflichtungszeitraumes auf wechselnden Flächen angelegt werden.

Mehrjährige Blühstreifen müssen mindestens fünf Jahre auf derselben Ackerfläche stehen bleiben. Sie können jährlich ab den 15. September gemäht oder gemulcht werden. Pflanzenschutzmittel und stickstoffhaltige Düngemittel dürfen nicht verwendet werden. Ackerrandstreifen auf Feldern mit Mais und Futterpflanzen sind von der Förderung ausgeschlossen.

Auch der Landkreis OPR fördert Blühflächen

Auch in diesem Jahr wird der Landkreis Ostprignitz-Ruppin Landwirte unterstützen, die Blühflächen anlegen. Im vergangenen Jahr kamen 35 Antragsteller in den Genuss einer Fördersumme. Insgesamt werden 20 000 Euro zur Verfügung gestellt.

Das hat der Kreistag Ende vergangenen Jahres beschlossen. Unterstützt werden allerdings nur landwirtschaftliche Betriebe, die keine Förderung vom Land bekommen, da eine Doppelförderung nicht möglich ist.

„Gefühlt stand das vergangene Jahr im Zeichen der Blühstreifen, doch die Ergebnisse waren weniger befriedigend“, sagt Maria Mundry, die sich sehr darüber freuen würde, wenn Naturfreunde die Landwirte für diese Vorhaben mit Spenden unterstützen würden.

Mit Imkern zusammensetzen

Durch die Trockenheit war der Erfolg der Aktionen nicht so recht sichtbar, viele Flächen, die im Spätsommer und Herbst für ein Nahrungsangebot sorgen sollten, erweckten eher bemitleidenswerte Eindrücke. Für die Insekten und Bienen war dort nicht viel zu holen.

Die Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes bekam auch von vielen Imkern ein weniger euphorisches Echo, denn blühende Ackerrandstreifen an Verkehrsstraßen sorgten teilweise für große Verluste bei den Bienen. „Für die Autofahrer ist es zwar ein schöner Anblick, doch für die Bienen sind Blühpflanzen an diesen Standorten ungünstig. Deshalb werden wir uns mit den Imkern der Region zusammensetzen und darüber beraten wo derartige Flächen am sinnvollsten sind.“

Von Cornelia Felsch