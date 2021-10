Neuruppin/Herzsprung

Auf der A 24 zwischen Neuruppin und Herzsprung ist am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Auto in Flammen geraten und komplett ausgebrannt. Das hatte zur Folge, dass sich in Richtung Hamburg ein bis zu zehn Kilometer langer Stau bildete.

Fahrerin blieb unverletzt und rettete sich

Immerhin blieb die Fahrerin des Autos unverletzt und konnte sich in Sicherheit bringen, wie die Polizeidirektion Neuruppin auf MAZ-Nachfrage bestätigte. Sie rief umgehend den ADAC zur Hilfe, der ihr Auto zu bergen versuchte. Zur Schadenshöhe konnten zunächst keine konkreten Angaben gemacht werden.

Auch Flüssigkeiten liefen aus: mehrere Feuerwehren im Einsatz

Die Fahrbahn war zeitweise voll gesperrt, eine Gasse für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge wurde gebildet. Darüber hinaus liefen offenbar Flüssigkeiten aus. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Mehrere Feuerwehren sind aktuell noch im Einsatz.

