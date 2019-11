Lindow

Die Stadt Lindow ist neues Mitglied im Landschaftspflegeverband Prignitz-Ruppiner Land. Die Stadtverordnetenversammlung stimmte in ihrer Sitzung am Donnerstagabend für den Antrag der Grünen-Fraktion, Teil des Verbandes zu werden. Damit ist Lindow nach Wittstock und Heiligengrabe die dritte Kommune in dem...