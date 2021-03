43. Lindower Sommermusiken locken mit zehn Konzerten und namhaften Musikern

Lindow

Geplant wird trotz Corona, versichert Lindows Kantorin Karin Baum. Im vergangenen Jahr haben fast alle der Konzerte der Lindower Sommermusiken stattgefunden – dasselbe hofft sie nun auch für dieses „Jahr der Orgel “, bei dem die Königin der Instrumente, wie manche sie nennen, im Fokus steht.

Lindows Kirche hat mit ihrer Sauer-Orgel eine solche Königin am Start – selbstverständlich wird sie oft erklingen. „Aber nicht ausschließlich“, so Baum. Immerhin gebe es auch noch viele andere schöne Instrumente und die Sommermusiken sollten schon ein abwechslungsreiches Programm bieten.

Sommermusiken-Konzerte in der Lindower Kirche immer samstags

Immerhin: bei fünf von insgesamt zehn Konzerten kommt die Orgel zum Zuge. Einmal als Soloinstrument – das allerdings für vier Hände und vier Füße – so wirbt das Duo-Lenz für sich und verspricht in seinem Programm: „Die Orgel tanzt“.

Als musikalischer Partner wird die Orgel beim Konzert der in Lindow wohlbekannten und gern gesehenen Blockflötistin und Klarinettistin Susanne Ehrhardt alle Register ziehen – das Programm verheißt in diesem fall virtuose Tänze und Improvisationen.

Virtuos: Susanne Ehrhardt Quelle: Regine Buddeke

Auch eine Woche später darf die Orgel singen – in musikalischen Raritäten mit Flöte und Horn des „Ensemble á trè“. Und last not least hat die Orgel ihren großen Auftritt beim Abschlusskonzert der Sommermusiken, wenn Barocktrompeter Hannes Maczey mit der Königin der Instrumente flirtet.

Besonders freut sich Kantorin Karin Baum auf den Auftritt des Preußischen Kammerorchesters unter der Leitung von Aiko Ogata. Das sollte eigentlich bereits im Vorjahr sein Lindow-Debüt geben – das Konzert musste indes als einziges ausfallen. „Ich bin schon ganz aufgeregt darauf“, bekennt baum, die sich alljährlich um das Programm und die Betreuung der Künstler kümmert.

Musste 2020 ausfallen und soll in diesem Jahr nun stattfinden: das Konzert des Preußischen Kammerorchesters. Quelle: promo

Spannend verspricht auch die Fortsetzung von „Tango und Bach“ zu werden. Die beiden Musiker waren bereits im ersten Teil in Lindow zu erleben – sehr zum gefallen der Zuhörer.

Nicht weniger beliebt sind die vier Streicherinnen des international berühmten Klenke-Quartetts. „Sie kommen schon von Anfang an zu den Sommermusiken“, freut sich Karin Baum, die den Werdegang der Künstler über die Jahre genau verfolgt.

Tabea Höfer und Marek Stawniak spielen "Tango und Bach" bei den Lindower Sommermusiken. Quelle: Regine Buddeke

Die vier Musikerinnen werden in diesem Jahr bei „Reine Frauensache“ ausschließlich Werke von Komponistinnen spielen. Frauen hatten in vergangenen Jahrhunderten in der Musikgeschichte eher ein Schattendasein gefristet – nichtsdestoweniger gab es sie und oftmals standen sie den männlichen Kollegen in nichts nach.

Nicht zuletzt sind auch die „Octavians“ wieder da. Die Goldkehlchen-Boygroup sorgt stets für Lächeln und Gänsehaut zugleich – man darf auf ihr Programm „Weltwärts“ also gespannt sein.

Die Octavians 2020 beim Konzert „Lichtblicke“ in Lindow Quelle: Cornelia Felsch

„Manche der Künstler haben bereits zugesichert, auch zwei Konzerte hintereinander zu spielen, wenn wegen der Abstandsregeln die Kirche nicht für alle Besucher ausreicht“, sagt Karin Baum. Denn eins ist klar: Die Corona-Regeln werden auch in diesem Jahr eingehalten – Künstlern und Gästen zuliebe.

43. Lindower Sommermusiken Die Konzerte finden – soweit die Coronaregeln es zulassen – immer samstags ab 20 Uhr (Ausnahme: Eröffnungskonzert am 26. bereits 19 Uhr) in der Lindower Stadtkirche statt. 26. Juni, 19 Uhr: Eröffnungskonzert der 43. Lindower Sommermusiken - „Eine Nacht in Venedig – Unerhörte Romantik“ mit Joachim Karl Schäfer – (Kornett) und dem Preußischen Kammerorchester unter Leitung von Aiko Ogata spielen Werke von Guiseppe Verdi, Vincenzo Bellini, Jean-Baptiste Arban u. a. 3. Juli: „Tango & Bach II“ – Tabea Höfer (Violine), Marek Stawniak (Knopfakkordeon) spielen Werke von Astor Piazolla, Igor Strawinski, Johann Sebastian Bach u. a. 10. Juli: „Reine Frauensache“ – das Klenke-Quartett spielt Werke von Frauen: Caroline Shaw, Germaine Tailleferre, Ursula Mamlok und Emilie Mayer 17. Juli: „Virtuose Tänze und Improvisationen“ – es musizieren Susanne Ehrhardt (Klarinette, Flöte), Tobias Segsa (Orgel) mit Werken von Telemann, Bärmann, Krähmer, Vivaldi 24. Juli: „Musikalische Raritäten“ für Flöte, Horn und Orgel präsentiert das „Ensemble á trè“ aus Birgitta Winkler (Flöte), Gisbert Näther (Horn), Matthias Jacob (Orgel) – gespielt werden Werke von Händel, Telemann, Bach, Homilius, Lachner, Näther u. a. 31. Juli: „Die Orgel tanzt“ – Walzer, Tango, Boogie und Co. gibt es von einer Orgel zu 4 Händen und 4 Füßen – das Lenz-Duo aus Iris und Carsten Lenz spielt Werke von Ammerbach, Giovanni Morandi, Elsbeth Forrer, Thomas P. Westendorf, Julien Bret, Robin Dinda , Carsten Lenz u. a. 7. August: „Reeds & Pipes – Saxophon und Orgel“ – die Musiker Clemens Hoffmann (Saxophon) und Christina Hanke-Bleidorn (Orgel) präsentieren Werke von Telemann, Bach, Boellmann, Debussy, Piazolla u. a. 14. August: „Weltwärts“ mit den „Octavians“ – die acht Sänger zelebrieren Werke von J. S. Bach, F. Silcher, Comedian Harmonists, L. Cohen u. a. 21. August: Traversflöte und Cembalo – Ulrike Ködding (Traversflöte) und Reinhard Glende (Cembalo) spielen Werke von J. S. Bach, C. Ph. E. Bach, G. F. Händel u. a. 28. August: Abschlusskonzert der 43. Lindower Sommermusiken – „Meisterwerke des Barock“ erklingen aus der Piccolo- und F-Trompete von Hannes Maczey im Zusammenspiel mit Organist Andreas Kaiser. Die Werke stammen von Händel, Bach, Marcello. Der Eintritt ist wie in jedem Jahr frei, eine Spende am Ausgang ist sehr willkommen.

Barocktrompeter Hannes Maczey bei den Lindower Sommermusiken Quelle: Regine Buddeke

Von Regine Buddeke