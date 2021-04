Neuruppin

Der 9. Juli 2019 hatte gut begonnen. Der 39-jährige F. war mit P. in Lindow unterwegs. „Er war gut angeschossen. Ich auch.“ Im angetrunkenen Zustand gingen die beiden Männer zur Wohnung von W.

Immer unter Alkohol straffällig

Was dort passierte, brachte den 44-jährigen P. nun vor das Landgericht Neuruppin. Dort muss sich der mehrfache Familienvater für eine Vielzahl von Straftaten verantworten.

So wurde er stark betrunken von der Polizei in Templin auf dem Fahrrad erwischt, er soll Nazi-Parolen gerufen, Drogen besessen und an Minderjährige abgegeben, Leute beschimpft, bedroht und tätlich angegriffen haben, unter anderem mit Pfefferspray. Das bekam der 34-jährige W. an dem frühen Sommerabend am eigenen Leib zu spüren.

Mit Pfefferspray attackiert

Er saß mit seiner Familie am Abendbrottisch, als er hörte, dass jemand draußen herumbrüllte und seinen Namen schrie. Das war P., der ihm vorwarf, ihn um 20 Euro abgezogen zu haben.

„P. war stark angetrunken, stand unter Drogen und wurde lauter. Die Stimmung wurde immer heißer“, sagte W. vor Gericht. P. hatte, wie sich später herausstellte, einen Promillewert von 3,1.

Aus Angst, P. könne ins Haus kommen und aus Sorge um seine Kinder, die vor Angst weinten, sei er aus dem Fenster gesprungen und habe P. bei der anschließenden Rangelei zu Boden gerissen, so W.

Die Frau des Angeklagten sei dazu gekommen und auch auf dem Boden gelandet. P. sei aufgestanden und habe ihm sofort Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. „Ich war wütend und wollte ihm hinterher.“ Doch seine Schwiegermutter habe ihn beruhigen können.

Seine Frau kam dazu. „P. hat mich auch besprüht, aber ich konnte mich rechtzeitig abwenden“, sagte die 28-Jährige. Worum es ging? „Keine Ahnung.“ Gehört hat sie später, dass der Angeklagte seine damalige Freundin und jetzige Ehefrau ebenfalls mit Pfefferspray besprüht haben soll. Um es ihrem Mann in die Schuhe zu schieben, war die Meinung der 28-Jährigen, die von einem Zeugen bestätigt wurde. „Er hat seine eigene Freundin besprüht und dann gegenüber der Polizei behauptet, das sei W. gewesen.“

Keine Erklärung für das Geschehene

Der hatte keine Erklärung für das Geschehene, wie er vor Gericht sagte. Ihm sei zu Ohren gekommen, dass P. ihn schon Tage zuvor gesucht habe. Und es sei nicht das erste Mal, dass er Stress mit ihm gehabt habe, so W.

Eine geschäftliche Beziehung habe es nicht zwischen ihnen gegeben. Ob er dem Angeklagten, wie dieser am ersten Verhandlungstag ausgesagt hatte, Drogen verkauft habe, wollte der Richter wissen. Dazu wollte W. nichts sagen.

Eine Nachbarin hatte die Polizei gerufen. Einem Beamten gegenüber hatte die Ehefrau des Angeklagten den Grund für den Auftritt erklärt. Ihr Mann habe bei W. für 150 Euro Cannabis bestellt und nicht bekommen. Ein anderer Polizist bestätigte, dass es dem Angeklagten zufolge um Drogengeschäfte ging.

Am ersten Verhandlungstag hatte der Angeklagte von Notwehr gesprochen. W. habe im Ort verbreitet, er, P., sei ein verurteilter Kinderschänder. Als er das mit dem angeblichen Gerüchteverbreiter habe klären wollen, sei der sofort auf ihn losgegangen und habe auf ihn eingedroschen.

Kennen gelernt hatten sich W. und P. , wie W. sagte, beim Gassi-Gehen mit den Hunden. Sie seien ins Gespräch gekommen. Seit dem Vorfall reden sie nicht mehr miteinander. Und seither habe es keine Treffen „unglücklicher Art“ gegeben. „Man sieht sich, mehr aber auch nicht“, so W.

Polizeibekannt

Bevor P. nach Lindow zog, lebte er in Templin. Dort war er für die Polizei kein Unbekannter. Immer wieder wurde sie zu Einsätzen gerufen, die mit ihm in Verbindung standen. Mit über zwei Promille wurde er zwei Mal auf dem Fahrrad angetroffen.

Bei der Blutentnahme beleidigte er die Beamten und drohte ihnen Schläge an. Das wollte P. auch gar nicht abstreiten. „Es kann sein, dass ich die Beamten beleidigt habe.“ Und das nicht nur einmal. Ausfallend soll er auch geworden sein, als ihn die Polizei aus der Wohnung des Ex-Mannes seiner jetzigen Ehefrau holen wollte.

Nur beim Vorwurf, einer Minderjährigen Cannabis gegeben zu haben, verstand P. keinen Spaß. „Das ist alles erstunken und erlogen.“ Nicht er habe die 13-Jährige an einer Bong ziehen lassen, das habe sie getan, als er kurz das Zimmer verlassen habe. Danach habe er keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt.

Ein Urteil wird für den 23. April erwartet.

Von Dagmar Simons