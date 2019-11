Aktiv für die Natur: die Nabu-Ortsgruppe Rheinsberg-Lindow

Heinrichsdorf

Insektenbestände gehen weltweit zurück, die Vielfalt schwindet, immer mehr Arten sterben aus. Die neueste Studie der TU München bestätigte, dass die Insektenanzahl bedenklich gesunken ist. In der ganzen Welt gehen mittlerweile die Menschen auf die Straße, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Auch im kleinen Ort Heinrichsdorf bei Rheinsberg denken die Menschen darüber nach und wollen etwas tun, um das Angebot für Bienen und andere Insekten zu erweitern.

Anfang November begannen die Bewohner, entlang einer ehemaligen Straße Obstbäume zu pflanzen. Die Ortsgruppe des Nabu Rheinsberg-Lindow hatte die Initiative ergriffen. Es ist nicht die erste Aktion dieser Art. Bereits vor zwei Jahren entstand eine Allee an einem alten Feldweg nach Hindenberg, die von den Anwohnern gepflegt wird. „In diesem regenarmen Jahr war die Wasserversorgung natürlich schon eine Herausforderung“, gesteht Nabu-Mitglied Annette Baumann.

Heinrichsdorfer pflanzen eine Streuobstallee Quelle: Cornelia Felsch

In Heinrichsdorf sind nicht nur die Erwachsenen von großer Entschlusskraft, auch der Nachwuchs greift zur Gießkanne und das ist schon eine große Hilfe, denn während andere Dörfer in der Mark Brandenburg auszusterben drohen, ist Heinrichsdorf durch einen großen Kindersegen gekennzeichnet.

Respekt vor der Natur ist den Heinrichsdorfern wichtig und die Ernsthaftigkeit kann man an ihren Gesichtern ablesen, wenn Annette Baumann und Petra Hochsieder von den Nabu-Aktionen berichten, die sie gemeinsam mit den Kindern durchführen. Gemeinsam bauen sie Nistkästen, basteln Futterhilfen und Insektenhotels. Seit drei Jahrensammelt die Nabu-Ortsgruppe gemeinsam mit Rheinsberger Schülern am Internationalen „Coastal Cleanup Day“, bei dem freiwillige Naturschützer Flussufer und Strände säubern, Müll am Grienericksee.

Fünftklässler der Allendeschule machten auf Inititive des Nabu Rheinsberg-Lindow beim International Costal Cleanup Day mit Quelle: Annette Baumann

„Dabei geht es vor allem darum, die Gewässer von Plastik-Müll zu befreien“, sagt Biologe Leif Miller vom Nabu-Team. Der Nabu-Bundesgeschäftsführer lebt seit zwölf Jahren in Heinrichsdorf. Frisch zugezogen protestierte er vor zehn Jahren mit vielen Mitbewohnern gegen die Erweiterungspläne der Heinrichsdorfer Ferkelproduktion, die daraufhin aufgegeben wurden.

Timo Kühn leitet die Nabu-Ortsgruppe seit 2011

Dass die großen Meere in Plastikmüll ertrinken, wissen mittlerweile die meisten Menschen. Weniger bekannt ist hingegen die Tatsache, dass auch unsere Binnengewässer bereits mit kleinsten Plastikteilchen durchsetzt sind. Für viele Schüler vom Rheinsberger Bildungscampus ist das keine Neuigkeit – über einhundert Kilogramm Müll kamen in diesem Jahr zusammen. An der Aktion waren auch viele Eltern, die Klassenlehrerin und die Naturschutztaucherin Silke Oldorff vom Naturpark beteiligt.

Seit 2011 leitet der Heinrichsdorfer Timo Kühn die Nabu-Ortsgruppe Rheinsberg-Lindow, die mittlerweile 150 Mitglieder zählt. Mit seiner Ortsgruppe schafft er Brut- und Nisthilfen für Singvögel und Eulenund kümmert sich um Orchideen- und Streuobstwiesen. Vertragsnaturschutz und Landschaftspflegeverband sind dabei Partner, ebenso wie die Nabu-Mitglieder verschiedener Ortsgruppen im Landkreis.

Timo Kühn ist Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe Rheinsberg-Lindow. Quelle: Cornelia Felsch

Oftmals sind es Vertragsnaturschutzflächen des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land, auf denen die Naturschützer tätig werden. „Für uns ist das eine große Unterstützung, durch die wir viele Projekte fortführen können,“ sagt Heiko Strobel vom Naturpark. „Die Ehrenamtler haben beispielsweise eine alte Kiesgrube an der Untermühle bei Rheinsberg entbuscht, so dass Ziegen als Landschaftspfleger dort wieder Fuß fassen konnten. Bei Zechlinerhütte nahmen Nabu-Mitglieder gemeinsam mit dem Revierförster Karl-Heinz Jaensch die Pfarrwiese in Pflege, auf der Orchideen wachsen.“

Apfelhochstämme alter Sorten vom Naturpark

Im Rahmen des Genressourcenprojektes unterstützte der Naturpark die Pflanzaktionen und stellte Apfelhochstämme alter Sorten zur Verfügung.

„Als wir die erste Obstbaumallee angelegt haben, mussten wir erst einmal Müll einsammeln und Berge von Feldsteinen wegräumen“, erzählt Annette Baumann. Mittlerweile spenden die Bäume schon ein wenig Schatten. „Seit zwei Jahren können wir auch wieder Vögel wie das Braunkehlchen, den Neuntöter und den Steinschmätzer hier beobachten“, sagt Petra Hochsieder. Die Heinrichsdorfer nutzen den Weg gern für einen Spaziergang und demnächst wollen sie auch wieder mit den Schulkindern dort entlang spazieren, um zu schauen, was dort alles lebt und wächst.

Von Cornelia Felsch