Lindow

Bienvenidos a Lindow – damit erschöpfe sich sein Spanisch aber auch schon, grient Jörg Reinhardt und legt – „Tach ooch“ – hinfort auf Deutsch richtig los. Eine Sprache, der er mehr als gewachsen ist, wie sich im Verlauf der Lesung zeigen wird. Gut 20 Zuhörer haben sich am Freitag auf dem Lindower Marktplatz versammelt, um dem Mitbegründer der Lindower Kulturinitiative zu lauschen, der seine heiter bis haarsträubenden Erfahrungen über des Deutschen liebste Insel in einem Büchlein versammelt hat. Aus diesem Erfahrungsschatz plaudert er gern – locker flockig und mit liebevoll-bissigem Witz.

Reisetagebüchlein handelt von Mallorca

Er lese ja sonst eher aus der „ernsteren Abteilung“, flachst der Mann mit der baumelnden Miniaturgitarre am Ohr: „Heute wirds ne Klamauklesung“, offeriert er und verwandelt sich – zumindest vokal – in einen kratzbürstigen Koffer, mürrisch wie Bernd das Brot, der Nullbock auf weitere Reisen hat und dies seinem Herrchen zentimeterdick aufs Brot schmiert. Kluge Sprüche klopfend liegt er auf dem Bett und harrt fatalistisch-bockig seiner Packung – es soll nach Malle gehen.

Das Publikum amüsiert sich prächtig. Quelle: Thomas Lox

52 Jahre habe er sich, genährt von vielen Vorurteilen, erfolgreich gegen Mallorca gewehrt, beteuert Reinhardt. Anders seine Frau – ja, ja, ewig lockt das Web, man denke nur an Eva mit dem Apfel. „Ich kann ihr einfach nichts abschlagen“, sagt der Wahl-Lindower und setzt zum launig-umschweifenden Reisebericht an.

Mallorquiner seien freundlich aber keineswegs überschwänglich, hat er herausgefunden. Nun, dasselbe kann man auch über Brandenburger sagen. Alles in allem: Seine Vorurteile über die Insel seien revidiert – bis auf einen Wermutstropfen: Scharen von Hardcore-Radlern, die die Insel fluten.

Publikum ist amüsiert

Allein die Outfits: „An und für sich modisch nix gegen einzuwenden. Aber das Darunter“, schnappt er und versteigt sich in einen verbalen Rausch anatomischer Details, die man so geschildert eher unappetitlich nennen muss. „Diese Gesichter! Zeugnisse freiwilligen menschlichen Leidens. Dem Tode nah – oder fast“, echauffiert er sich. Das Publikum kichert immer wieder. Reinhardts Reisetagebüchlein kommt gut an.

Von Regine Buddeke