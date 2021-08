Amt Lindow: Vogel-Gutachten soll Windräder verhindern

Lindow

Das Amt Lindow versucht weiterhin, den Bau von Windrädern bei Hindenberg, Banzendorf, Dollgow und Heinrichsdorf zu verhindern. Dafür will das Amt gemeinsam mit der Stadt Rheinsberg und dem Amt Gransee ein Gutachten zu Vogelvorkommen in Auftrag geben. Einen entsprechenden Beschluss haben die Mitglieder des Amtsausschusses am Dienstagabend jedoch zunächst verschoben: Erst sollen auch Lindows Stadtverordnete über das Thema beraten.

Sollten interessierte Unternehmen ihre Pläne verwirklichen, könnten bei Hindenberg, Banzendorf, Dollgow und Heinrichsdorf bis zu 30 neue Windkraftanlagen entstehen, heißt es in der Beschlussvorlage. Zwar sieht die Regionale Planungsgemeinschaft dort eigentlich keine Windkrafteignungsgebiete vor. Doch seien die neuen Vorgaben planungsrechtlich noch nicht wirksam, erklärt der Lindower Amtsdirektor Danilo Lieske.

Gescheitert: Windräder bei Hindenberg

2015 hatte das Amt bereits ein erstes avifaunistisches Gutachten in Auftrag gegeben, um die Erneuerung des Windeignungsgebietes Herzberg und ein weiteres Windeignungsgebiet bei Hindenberg zu verhindern – damals erfolgreich. Dieses Gutachten sei inzwischen jedoch veraltet, sagt Lieske: „Die Regionalplanung verwendet dieses Gutachten nicht mehr.“

Das erste Gutachten hatte seltene Vogelarten bei Hindenberg nachweisen können. „Deshalb befindet sich heute im Amtsgebiet kein Windeignungsgebiet“, sagt Lieske. Der Amtsdirektor hofft, dass ein zweites Gutachten zu ähnlichen Ergebnissen kommt. „Mache ich diese Einschätzung nicht, dann überlasse ich das ausschließlich der Regionalplanung.“ Nicht immer jedoch seien die Daten der ehrenamtlichen Vogelzähler, mit denen die Regionalplaner arbeiten, vollständig.

Geplant ist, die Kosten für das Gutachten zwischen Rheinsberg und den Ämtern Gransee und Lindow zu dritteln. Das Amt Lindow müsste 5600 Euro aufbringen.

Von Frauke Herweg