Platznot in der Lindower Schule: Ausschüsse entscheiden über Anbau

Lindow

Es dürfte voll werden in der Aula der Lindower Grundschule: Am kommenden Montag, 3. Februar, wollen die Mitglieder von drei Ausschüssen darüber beraten, ob die Grundschule einen Anbau bekommen soll und dabei möglichst eine Grundsatzentscheidung fällen. Schulleiterin Marina Makowiak hatte zuletzt mehrfach die Platznöte der Schule kritisiert.

Der Anbau soll Platz schaffen für den Hort. Räume im Erdgeschoss, in denen derzeit Hortkinder spielen, könnten dann wieder als Klassenräume genutzt werden. Wie der Anbau einmal aussehen könnte, sei noch völlig offen, sagt Amtsdirektor Danilo Lieske. Eine schematische Zeichnung, die am Montag vorgestellt werden soll, sieht zwei Räume vor.

Nächstes Ziel: Baugenehmigung

Sprechen sich die Ausschussmitglieder für einen Anbau aus, würde das Amt die Planungen weiter vorantreiben und sich vor allem um eine Baugenehmigung bemühen. Ziel sei es, die Planungen so weit abzuschließen, dass das Amt Fördermittel beantragen könne – sobald ein entsprechendes Programm aufgelegt sei, sagte Lieske. „Das ist zunächst eine Schubkastenplanung.“

Die Lindower Grundschule hat in den kommenden Jahren so viele Schüler, dass die Schule bis 2023 voraussichtlich jeweils zwei erste Klassen aufmachen kann. Schulleiterin Marina Makowiak hatte nicht nur auf Platzprobleme aufmerksam gemacht, sondern auch Belastung durch Lärm kritisiert. Ein Anbau mit einem eigenen Eingang könnte auch für dieses Problem Abhilfe schaffen.

In diesem Jahr wird der Schulhof saniert

Bereits sicher ist, dass in diesem Jahr der Schulhof saniert wird. So sollen das marode Pflaster und auch die Regenentwässerung erneuert werden. Bei ihrem Gespräch am Montag werden die Abgeordneten auch darüber beraten, wie die Pläne für Hof und Anbau miteinander abgestimmt werden können.

Wann Bauarbeiten auf dem Schulhof tatsächlich beginnen, ist noch offen. Das Amt bereitet derzeit die Ausschreibungen vor –im besten Fall ist Ende März klar, welche Firmen auf dem Lindower Schulhof zum Einsatz kommen.

Von Frauke Herweg