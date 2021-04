Alexandra Weidmann malt ihre nicht nur farblich intensiven Bilder in Banzendorf. Im April stellt sie in Berlin aus: etwa Bilder aus der Familienserie, die einen fast einsaugen mit ihrer hinter der braven Fassade lauernden Kritik an hierarchischen Familienstrukturen. Aber auch ihre Tierporträts und Fußballbilder fallen auf.