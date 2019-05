72,6 Prozent der Rüthnicker stimmten am Sonntag dafür, dass Birgit Salzwedel weiterhin Bürgermeisterin in ihrem Ort bleibt. Auch in der Gemeindevertretung gibt es keinen großen Wechsel: Die Freie Wählergemeinschaft Rüthnick bleibt stärkste Kraft.