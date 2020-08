Campingplatz in Lindow: Aufregung in einer Idylle

Lindow

Hinter verschlossenen Türen will Lindows Hauptausschuss am Mittwoch, 19. August, den schweren Vorwürfen nachgehen, die eine langjährige Nutzerin des Campingplatzes „Weißer Sand“ in einem offenen Brief an Bürgermeister Jörg Rönnefahrt erhoben hat.

Laut dem Brief, der der MAZ vorliegt, herrschen auf der etwa 1,5 Hektar großen Anlage, die direkt am Gudelacksee liegt, „katastrophale Zustände“ – die Sanitäranlagen würden offenbar nur sporadisch und oberflächlich gereinigt, heißt es. Zudem würden die corona-bedingten Abstandsregeln nicht eingehalten.

„Ich weiß nicht, was da abgeht“

„Ich weiß nicht, was da abgeht und was wahr ist“, sagte am Mittwoch Lindows Bürgermeister Rönnefahrt. Er hat deshalb Campingplatzbetreiber Jörg Tümmel (58) zu der internen Sitzung eingeladen.

Tümmel betreibt den Campingplatz das dritte Jahr. Es sei nicht ungewöhnlich, dass Reibereien mit einem neuen Betreiber auftreten, so Rönnefahrt. Bisher habe es aber lediglich ein paar anonyme Schreiben gegeben und keinen „offenen Brief“.

Campingplatzbetreiber von den Vorwürfen überrascht

Tümmel zeigte sich am Mittwoch überrascht, dass sich die langjährige Camperin nicht direkt an ihn und sein Team, sondern gleich an den Lindower Bürgermeister gewandt hat. Immerhin kümmerten sich sechs Saisonkräfte, die auch für den Erlebnishof im Lindower Ortsteil Schönbirken zuständig sind, darum, dass den Urlaubern auf dem Campingplatz „Weißer Sand“ nichts fehle.

Die Vorwürfe der in Berlin lebenden Camperin wies Tümmel vehement zurück. Demnach werden die Sanitäranlagen dreimal täglich gereinigt. Zudem achteten die derzeit gut 100 Camper gegenseitig darauf, dass der wegen der Corona-Pandemie geltende Abstand eingehalten wird, sagt der Campingplatzbetreiber, der seit einem Skiunfall 1992 auf den Rollstuhl angewiesen ist und 2009 aus Bielefeld nach Lindow wechselte.

Stadtverordneter spricht mit den Campern

„Die Leute sollten mehr miteinander reden, dann geht das auch“, sagt der Lindower Stadtverordnete Hansjörg Schubach. Der CDU-Mann hat sich am Mittwoch selbst noch einmal ein Bild von dem Campingplatz gemacht und mit langjährigen Campern gesprochen. ­ Schubach glaubt, dass es eigentlich nur ein Defizit bei der Kommunikation zwischen Campern und dem Betreiber gibt.

Der Stadtverordnete regte deshalb eine öffentliche Diskussionsrunde an, bei der man alle Probleme ansprechen könne. Zuvor aber wird am Mittwoch im Hauptausschuss hinter verschlossenen Türen über Lindows Campingplatz beraten.

