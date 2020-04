Verdacht auf Chlorgasaustritt in Lindow

Lindow

Die Feuerwehr Lindow wurde am Freitag kurz vor 16 Uhr alarmiert, weil es den Verdacht gab, dass im Sport- und Bildungszentrum, das zurzeit wegen der Coronakrise geschlossen ist, Chlorgas austritt. 41 Feuerwehrleute aus Lindow und Neuruppin rückten zum Gefahrguteinsatz an die Sportschule aus, auch die Polizei und der Rettungsdienst rückten an.

Auch Gefahrgutexperten waren vor Ort. Quelle: Alexander Bergenroth

Dort hatte ein außen liegender Chlorgasschrank, welcher Chlorgas für die Schwimmhallenchlorung bevorratet, Gasaustritt signalisiert und den Alarm ausgelöst. Im weiteren Einsatzverlauf wurden Spezialkräfte zur Unterstützung an die Einsatzstelle alarmiert.

Anzeige

Unter schwerem Atemschutz nahmen die Spezialkräfte Messungen vor, danach konnte Entwarnung gegeben werden. An den gelagerten Vorratsbehältern konnte kein Gasaustritt gemessen werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Einsatzkräfte mussten mit Schutzanzügen ausgestattet werden. Quelle: Alexander Bergenroth

Die Einsatzkräfte des Technischen Hilfs- und Gefahrengutzuges des Landkreises Ostprignitz-Ruppin (THGZ), die vorsichtshalber vor Ort in Bereitschaft waren, konnten wieder abziehen. Um 18:15 Uhr konnte der Einsatz beendet werden und die Einsatzstelle an die Haustechniker übergeben werden.

Von Alexander Bergenroth