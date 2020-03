Coronavirus: Amtsdirektor lobt Lindower, geht aber von langfristigen Verboten aus

Lindow

Die Stadt Lindow sagt wegen des Coronavirus alle Veranstaltungen bis Ende Mai vorsorglich ab. Damit sind Feste wie das Maibaumaufstellen auf dem Marktplatz, aber auch der beliebte Volksangeltag am 2. Mai gestrichen. Das teilt Tourismusleiterin Stephanie Schaefer mit.

Den Volksangeltag will die Kommune unter Umständen im Sommer nachholen. „Bis dahin respektieren wir die Verordnungen zu Veranstaltungen im Land, denn in dieser besonderen Zeit müssen wir alle vernünftig sein und die Verbreitung des Virus versuchen einzudämmen“, so Schaefer.

Noch Anfang der Woche kamen Gäste aus Berlin nach Lindow, weil in der Hauptstadt schon so vieles verboten sei, berichtet sie. Mittlerweile sei das touristische Leben aber so gut wie tot in der Drei-Seen-Stadt.

Das Sport- und Bildungszentrum hat seinen Betrieb runtergefahren: In der nächsten Zeit wird es dort keine Veranstaltungen und Gäste mehr geben. Quelle: MAZ

Bereits Anfang der Woche hat das Lindower Schul- und Bildungszentrum die Schwimmhalle, den Fitnessraum und die Sauna zugemacht. Die Abbuchungen fürs Fitnessstudio wurden dabei ausgesetzt, die Punktkarten verlängert. Mittlerweile ist der gesamte Betrieb mit seinen rund 240 Betten dicht.

Aber auch kleinere touristische Betriebe sind geschlossen. Dazu zählen Zimmervermieter, aber auch Bootsverleiher. Die Touristinformation ist ebenfalls seit Mittwoch zu. Schaefer beantwortet Fragen von Gästen und Anbietern nun von Zuhause aus.

Die Lindower Touristinformation ist seit Mittwoch geschlossen. Anfrage von Gästen und Gastbetrieben werden dennoch beantwortet. Quelle: MAZ

Das Lindower Rathaus war in dieser Woche noch geöffnet. Ab Montag bleiben die Türen der Verwaltung aber ebenfalls zu. Nur nach vorheriger Anmeldung und bei Dingen, die unaufschiebbar sind, werden persönliche Termine vergeben, so Amtsdirektor Danilo Lieske. Das soll verhindern, dass sich Menschen auf den engen Gängen im Wartebereich anstecken.

Auch die Gemeindehäuser sind geschlossen. Die Gemeinde vergibt vorerst auch keine Termine für die Zukunft.

Der Lindower Amtsdirektor Danilo Lieske findet, dass sich die Lindower gut an die Anordnungen halten. Quelle: MAZ

Lieske hat insgesamt das Gefühl, dass die Lindower den Anordnungen Folge leisten und Verständnis für die Maßnahmen haben. Der Amtsdirektor selbst hat die Spielplätze in der Stadt besonders im Blick, für die es ein Nutzungsverbot gibt – und dort in den vergangenen Tagen weder Kinder noch Eltern angetroffen. „Mein Eindruck ist, dass in Lindow der Ernst der Lage erkannt wurde: Sie verhalten sich entspannt, aber verantwortungsvoll.“

Das sei auch angebracht. „Je vorsichtiger die Menschen handeln, umso eher entgehen wir der allgemeinen Ausgangssperre.“ Im Moment sieht er dafür keinen Anlass. „Man muss noch keine gesonderte Drohkulisse aufbauen.“

Polizei kontrolliert öfter als sonst

Das Ordnungsamt kontrolliert zu unterschiedlichen Zeiten, ob die Anordnungen wie die Schließung der Gaststätten um 18 Uhr befolgt werden. Und auch die Polizei sei verstärkt unterwegs. „Selbst in den Abendstunden.“ Bisher habe es in Lindow aber noch keine größeren Probleme gegeben.

Der Amtschef geht davon aus, dass die Bestimmungen nicht mindestens bis Ende Mai gelten werden. „Und schon mit diesem Termin sind wir sehr optimistisch.“

Lesen Sie mehr unter:

Erste Maßnahmen in Lindow im Kampf gegen Coronavirus

Abgesagte Veranstaltungen in Ostprignitz-Ruppin

Sechs Corona-Fälle in Neuruppin

Von Celina Aniol