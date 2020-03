Lindow

Die Stadt Lindow will ab Mittwoch in ihren beiden Kitas Notbetreuung anbieten. DAs sagt auf MAZ-Anfrage Amtsdirektor Danilo Lieske. Damit geht die Kommune einen anderen Weg als Rheinsberg.

Dort wird sich nur eine der zwei städtischen Kitas Kinder von Beschäftigten des Gesundheitsbereichs, der Versorgung, der Polizei oder auch der Feuerwehr kümmern. Die andere Einrichtung wird ganz geschlossen (die MAZ berichtete).

Das Lindower Rathaus ist noch geöffnet. Auch anstehende Sitzungen von Stadt- oder Gemeindevertretern wurden nicht gestrichen. Und in Dorfgemeinschaftshäusern dürfen kleine Feiern stattfinden. Noch.

Verschärfte Vorsichtsmaßnahmen in Lindow

Denn Lieske geht davon aus, dass sich die Lage schnell verändern wird. Nachdem Bayern jetzt den Katastrophenfall ausgerufen hat, glaubt er, dass auch in Brandenburg spätestens nach dem kommenden Wochenende das öffentliche Leben stillstehen wird.

„Das wird rasante Züge annehmen. Ohne in Panik zu verfallen: Ich glaube, dass dann nichts mehr stattfinden wird“, so der Amtsdirektor. Sprich: Dass alle kommunalen, aber auch privaten Einrichtungen geschlossen werden, das Leben nur noch – ähnlich wie in Bayern – auf Sparflamme laufen wird.

Im Lindower Rathaus gelten jetzt schon verschärfte Vorsichtsregeln. Das bedeutet, dass keine Fortbildungen mehr stattfinden, und auch Dienstreisen nur in Ausnahmefällen.

Von Celina Aniol