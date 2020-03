Coronavirus: Tägliche Meldepflicht für rund 1800 Feuerwehrleute rund um Neuruppin

Neuruppin

Ab Freitag müssen alle brandenburgischen Feuerwehren jeden Tag ans Land melden, wie viele Leute jeweils tatsächlich einsatzbereit sind. Das bestätigt auf MAZ-Anfrage der stellvertretende Ostprignitz-Ruppiner Kreisbrandmeister Ralf Leppin. Im Landkreis gab es bei der letzten statistischen Zählung Ende des vergangenen Jahres exakt 1789 aktive Feuerwehrleute, die nun einzeln abgefragt werden sollen.

Leppin glaubt, dass es ein „extrem hoher Aufwand“ ist, die Bereitschaft eines jeden von ihnen täglich abzufragen. Andererseits hält er die Anforderung für „sinnvoll“.

Kreisverband rechnet mit Ausfall wegen Schulschließungen

Zwar seien noch keine Brandschützer in der Region an Covid-19 erkrankt. „Durch die Schließung von Schulen und Kitas werden aber sicher jetzt schon einige ausfallen, mit denen wir sonst rechnen können.“ Wenn die Coronavirus-Epidemie in OPR später heftiger ausfallen sollte, werde die Meldung umso wichtiger.

Das sieht Fred Kuball genauso. „Ich kann aber keine 200 Leute jeden Tag anrufen“, stellt der Rheinsberger Stadtbrandmeister klar. „Das ist nicht machbar.“

Stattdessen setzt er deshalb auf sogenannte Negativmeldungen. Dass heißt, dass sich diejenigen Feuerwehrangehörigen abmelden müssen, die ihren Dienst nicht antreten können.

Noch kein Einsatz in der Krise

Ein Gutes wird die Anordnung aus Sicht Kuballs auf jeden Fall haben. Denn dann weiß auch er, wie viele Leute im in Brandfall zur Seite stehen. Im Moment sei in Rheinsberg unklar, wie die Einsatzbereitschaft unter den Schul- und Kitaschließungen gelitten hat. Eine Feuertaufe habe es in den vergangenen Tagen nicht gegeben: Die Rheinsberger Feuerwehrleute musste noch zu keinem Einsatz ausrücken.

Der Rheinsberger Bürgermeister ist ebenfalls zwiegespalten. Die Stadt werde zwar so gut wie möglich versuchen, die Anordnung des Landes umzusetzen, sagt Frank-Rudi Schwochow. Auch im eigenen Interesse. „Bei einer freiwilligen Feuerwehr sehe ich eine Meldepflicht aber an sich als schwierig an.“

Um die Einsatzbereitschaft auch in den nächsten Wochen zu gewährleisten, hat Schwochow jetzt die Trainingseinheiten der Feuerwehrleute vorerst für die nächsten zwei Wochen ausgesetzt. So soll die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus in den Reihen der Brandschützer vermindert werden. Die Jugendfeuerwehr darf sich ebenfalls nicht mehr treffen.

Sorge um Engpässe bei Schutzkleidung

Die Vorsichtsmaßnahmen sind aus Sicht des Vize-Kreisbrandmeisters wichtig. Der Verband hat seine Feuerwehren nahegelegt, alle dienstlichen Versammlungen „einzuschränken oder sogar zu stoppen, um so die Einsatzbereitschaft auf Dauer zu erhalten“.

Leppin sorgt sich auch um die Ausrüstung der freiwilligen Helfer in Ostprignitz-Ruppin. Zwar gibt seien die Einheiten mit Mundmasken und Einmal-Schutzanzügen ausgestattet, mit denen sie auch infizierten Personen begegnen dürften. Allerdings nur „im Mindestmaß“.

Sollte sich das Virus in der Region deutlich weiterverbreiten, könnte es Engpässe geben. Immerhin: Die Kommunen als Träger des Brandschutzes kümmern sich derzeit um Nachschub, so Leppin.

