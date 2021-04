Daniel Hollin betreibt und erneuert in Lindow den kleinsten Vogelpark der Welt

Lindow

Begonnen hat die Geschichte mit Gerhard Hollmann, dem „Vater“ des Lindower Vogelparks. Er hat 1967 den Grundstein für den Mini-Zoo eröffnet, der 1980 erstmals öffnete und seitdem für stetige Freude bei Alt und Jung, Einheimischen und Touristen sorgte. „Ich bin schon als Zwölfjähriger immer dort gewesen und habe Herrn Hollmann geholfen“, erzählt Daniel Hollin, der den Park seit ein paar Monaten unter seine Fittiche genommen hat.

Sperlingspapageien sind wie der Name sagt klein wie Spatzen. Quelle: Regine Buddeke

Für ihn nicht nur Ehrenamt sondern auch Ehrensache: „Gerhard Hollmann ist immerhin dafür verantwortlich, dass ich Tierpfleger geworden bin“, so der Lindower, der im Tierpark Berlin gelernt und lange Jahre gearbeitet hat – hauptsächlich bei den Greifvögeln und Seekühen – bevor er 2013 nach Lindow zurückkehrte. Sein derzeitiges Ziel: Den Vogelpark zu einem Kleinod machen. Slogan: Der kleinste Vogelpark der Welt.

Alte Volieren werden erweitert, überdacht und vorn verglast

Bis dahin ist einiges zu tun: Die alten Volieren sollen rückgebaut werden bis auf die Mauern, letztere sollen stattdessen erweitert werden, um große Volieren zu schaffen, in der die Vögel genug Platz haben. All das mit einer großen Scheibe vorn zum besseren Durchblick und obendrauf eine neue Überdachung.

Kuscheln zu dritt: Rotscheitelsittiche Quelle: Regine Buddeke

„Die Besucher sollen ganzjährig und gratis schauen dürfen“, sagt Hollin, dessen Steckenpferd seit frühester Jugend südamerikanische Papageien waren. „Wahrscheinlich aus Sehnsucht nach den Tropen“, sagt der 43-Jährige, der auch ein paar tropische Echsen und Fische hielt.

Gedenkplatz an Vogelpark-Gründer Gerhard Hollmann

Selbst war er noch nicht an seinem Traumort: „Da muss ich mich auch langsam beeilen, ich bin wegen der Urwälder nicht sehr optimistisch, so wie der Mensch da wütet“, sagt er.

2015 kam ihm die Idee, sich im Vogelpark einzubringen. „Für mich schließt sich hier der Kreis – es ist fast wie eine innere Verpflichtung“, sagt der 43-Jährige, der für Gerhard Hollmann auch einen kleinen Gedenkplatz schaffen will.

Gehören zu den kleineren Ara-Arten: Hahns Zwergaras Quelle: Regine Buddeke

Insgesamt soll der Park weitläufiger werden, mit Bänken und viel Grün. Daniel Hollin hat ein knappes Dutzend Helfer – er hofft, dass 2022 wieder geöffnet werden kann. Was die Vogelauswahl betrifft, die früher Finken und Fasane, Enten und Sittiche, Papageien und Pfauen umspannte, will Hollin eher auf eine kleine, feine Auswahl an setzen: „Mehr als zehn verschiedene Sorten sollen es nicht sein – wir haben hier nicht den Anspruch, die komplette Vogelwelt wie in einem Lehrkabinett abzubilden.“

Manche Papageienart nur noch in Volieren anzutreffen

Ihm gehe es vielmehr darum, dass es den Vögeln gut geht – schon weil er im Laufe seines Berufslebens viel gesehen hat: Er kann Leute durchaus verstehen, die sagen, dass Tiere nicht hinter Gitter gehören. „Ich bin mir bewusst, dass für die Tiere die Gefangenschaft eine Zumutung ist.“ Anderseits weiß er auch, dass es etliche Arten gar nicht mehr gäbe, wenn sie nicht in Volieren geschützt und gezüchtet würden. „Manche Papageienarten gibt es nur noch in Gefangenschaft“, sagt er.

Goldbugpapageien Quelle: Regine Buddeke

Schuld ist auch hier der Mensch, der die Vögel gerade dann vermehrt jage, je seltener sie seien. Andererseits weiß er auch: Ein Zoo bietet vor allem den Kindern eine Chance, fremde und womöglich vom Aussterben bedrohte Arten erleben zu können.

Er jedenfalls will versuchen, den Vogelpark so zu gestalten, dass dieser den Ansprüchen seiner Bewohner gerecht wird. Er möchte je eine große Voliere für jeden Papageien-Lebensraum etablieren: Afrika, Südamerika, Asien und Australien/Ozeanien. „Vielleicht schaffe ich nur drei“, sagt er.

Die Vögel besorgt er selbst – er kennt sich aus, weiß, welche Arten sich in der Voliere vertragen. „Und zu laut darf es auch wegen der Anwohner nicht werden“, sagt Hollin, der hauptberuflich als Grünflächenpfleger im Lindower Sport- und Bildungszentrum arbeitet.

Obolus von der Stadt und Spenden

Er will – mithilfe von ein paar Infotafeln – auch mit Klischees aufräumen, etwa, dass Sittiche keine Papageien sind. Und dass Aras immer riesig und bunt sind.

Und wer bezahlt das alles? Daniel Hollin lacht: „Das wird sich zeigen. Von der Stadt gibts einen Obolus für Futter. Derzeit nutze ich das Geld für den Neubau der Anlagen.“ Ansonsten sei er auf Hilfe und Spenden angewiesen. Daheim habe er schon einige Arten, die später in den Vogelpark umziehen, wenn er fertig ist. Papageien zu züchten sei indes schwer, sagt er. Die Tiere seien bei der Partnerwahl oft recht wählerisch.

Daniel Hollin vor dem Vogelpark in Lindow. Quelle: Regine Buddeke

Und wie ist es mit sprechenden Papageien? „Das ist nicht mein Ehrgeiz“, sagt Daniel Hollin. Er rede mit den Tieren, klar. Aber er habe nur einen Papageien, der undeutlich „Arschloch“ nuschele. „Von mir hat er das aber nicht gelernt“, sagt sein Herrchen ratlos.

Von Regine Buddeke