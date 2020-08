Lindow

Der Segel-Club Lindow (SCL) muss zum Jahresende den Schwimmsteg auf dem Gudelacksee an die Stadt abtreten. Das haben Lindows Stadtverordnete nach intensiver Debatte am Donnerstag auf Antrag der CDU-Fraktion beschlossen – trotz des Hinweises von Gert Wegner (Grüne), dass es damit wohl zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kommen wird.

„Die Stadt will ihr Eigentum zurück“, sagte Dieter Eipel. Der CDU-Mann verwies darauf, dass sich die zwei Lindower Segelvereine, der SCL sowie die Lindower Regatta-Segler (LRS), seit Jahren nicht über die gemeinsame Nutzung der jeweils etwa 1000 Meter großen Fläche am Gudelacksee einigen können, die die Vereine von der Stadt gepachtet haben. „Ein Vertrag heißt Vertrag, weil man sich verträgt“, so Eipel. Dies sei hier aber nicht der Fall.

Vergiftete Atmosphäre

Knackpunkt dabei ist, dass die Regatta-Segler, die sich vor fünf Jahren nach ihrer Abspaltung vom Segel-Club gegründet haben, über keinen direkten Zugang zum Gudelacksee verfügen und sich dazu jedes Mal mit dem Segel-Club absprechen müssen. Doch zwischen den zwei Vereinen herrscht seit Langem eine vergiftete Atmosphäre, die immer wieder mit gegenseitigen Vorwürfen angeheizt wird.

„Was haben wir Stadtverordnete damit zu tun?“, fragte Wegner. Der einstige Richter plädierte dafür, „die Sache“ den Vereinen zu überlassen.

Wegner spricht von Krieg zwischen den Vereinen

Die Stadt wünsche sich, dass der Segelsport in Lindow von einem Grundstück aus stattfinde, dieser Wunsch werde derzeit jedoch konterkariert, sagte Lindows Amtsdirektor Danilo Lieske ( SPD).

Daran sei die Stadt nicht ganz unschuldig, glaubt Wegner. Lindow habe, ohne es zu wollen, einen Krieg zwischen den beiden Vereinen eröffnet.

Der Segel-Club nahm für den Steg einen Kredit auf

Wegner warb dafür, seinen Vorschlag zum Gründen eine Dachgesellschaft für die zwei Lindower Segelvereine aufzugreifen. Damit könnten die Probleme zwischen den Seglern gelöst werden, und der rund 100.000 D-Mark teure Steg, für den der Segel-Club 30.000 D-Mark als Kredit beigesteuert habe, müsste auch nicht an die Stadt abgetreten werden.

Doch auf diesen Vorschlag ging am Donnerstagabend niemand ein. Amtsdirektor Lieske verwies lediglich darauf, dass der Segel-Club durch den Steg auch Einnahmen durch das Vermieten von Liegeplätzen erzielt habe. Bei drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen wurde der CDU-Antrag zur Abgabe des Stegs zum Jahresende an die Stadt angenommen.

Von Andreas Vogel