Es hat zwar einige Jahre gedauert, aber am Donnerstag konnten Lindows Feuerwehrleute endlich ein neues Tanklöschfahrzeug in Empfang nehmen. Fast 300.000 Euro hat das Auto gekostet, finanziert wurde es vom Amt ohne Fördermittel. Große Freude gab es auch in der ungarischen Partnergemeinde.