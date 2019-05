Bei der Bürgermeisterwahl in Lindow hat sich die Amtsinhaberin Heidrun Otto (CDU) denkbar knapp gegen Udo Rönnefahrt (FDP) durchgesetzt. Am Ende fehlten dem Herausforderer nur 17 Stimmen zum Sieg. In der Stadtverordnetenversammlung von Lindow bleibt die CDU stärkste Kraft. Großer Gewinner dieser Wahl sind aber die Grünen.