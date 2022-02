Ein Stolperstein für den einstigen Hutmacher Emil Kreide aus Lindow

Lindow

Am Sonntag, 20. Februar, soll in Lindow ein weiterer Stolperstein verlegt werden, um an ein Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern. Viel sei leider nicht über Emil Kreide bekannt, der am 1. August 1881 geboren wurde, Schneider und verwitwet war sowie in der Straße des Friedens 51 ein Hutmachergeschäft hatte, bedauert Horst Borgmann (79).

Der gebürtige Dresdner, der von 1945 bis 1950 in Lindow gelebt hat und dort zur Schule ging, ist Vorsitzender des Evangelischen Kirchenstiftes Lindow. Mehrfach hat Borgmann im Brandenburgischen Hauptarchiv in Potsdam nach Unterlagen zu Emil Kreide gesucht. Doch gefunden hat Borgmann wenig. „Die Quellenlage ist sehr dünn.“

Wann wurde Kreide aus Lindow abgeholt?

Demnach ist zwar klar, dass Emil Kreide am 2. März 1942 in einem Internierungslager in Radinkendorf bei Beeskow (Kreis Oder-Spree) gestorben ist – aber wann er aus Lindow abgeholt wurde und was die Todesursache für den damals 60-Jährigen war, das ist unklar.

Laut Borgmann war das Internierungslager in Radinkendorf zuvor ein jüdisches Altersheim und stand danach unter der Aufsicht der Geheimen Staatspolizei (Gestapo). Horst Borgmann hat im vergangenen Jahr noch mit einer Zeitzeugin des Lagers Radinkendorf sprechen können. Davon will er auch am 20. Februar in Lindow berichten.

In Lindow erinnern bisher drei Stolpersteine an das Schicksal von Juden

Den Stolperstein für Emil Kreide in der Straße des Friedens 51 wird der Künstler Gunter Demnig verlegen. Unter dem Dach des Hauses befand sich laut Borgmann einst ein jüdischer Gebetsraum. Daran erinnere heute aber nichts mehr, bedauert er.

In Lindow gibt es bisher drei Stolpersteine. Seit August 2011 erinnern Stolpersteine in der Straße des Friedens 14 an die jüdische Kurzwaren-Händlerin Pauline Frankfurter (1866-1942) und ihren Sohn Alfred (1902-1942). Wenige Meter weiter wird seit November 2012 mit einem Stolperstein an Max Kreide, den Vater von Emil Kreide, gedacht. Der Hutmacher war Ende Oktober 1942 ins Ghetto nach Theresienstadt deportiert und dort am 26. Januar 1943 ermordet worden.

Stolpersteine wurden inzwischen in mehr als 1000 deutschen Kommunen verlegt, darunter auch in Neuruppin und Rheinsberg.

Von Andreas Vogel