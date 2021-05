Der Weg „Am Bahndamm“ soll gepflastert und beleuchtet werden, so wollen es einige Anwohner – dem stimmen die Stadtverordneten prinzipiell zu, weil der Weg in wirklich schlechtem Zustand ist. Aber noch sind einige Dinge zu klären, deswegen wurde noch nichts beschlossen sondern an den Bauausschuss weitergereicht.