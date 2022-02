Lindow

Das Amt Lindow (Mark) – Natur pur und ein Ort der Erholung. Lindow besteht aus 12 Gemeinden und Ortsteilen und befindet sich im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land. Etwas mehr als 4600 Einwohner zählt das Amt im Osten des Landkreises Ostprignitz-Ruppin. Darüber hinaus ist Mittelpunkt des Amtes die Stadt der drei Seen – der staatlich anerkannte Erholungsort Lindow (Mark). Für die Sicherheit sorgen knapp 100 freiwillige Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen, die rund um die Uhr ehrenamtlich und wortwörtlich für ihre Bürger ins Feuer gehen würden.

Die Freiwillige Feuerwehr Lindow ist aus einem Turnverein hervorgegangen

In Zusammenarbeit mit dem Kreisfeuerwehrverband und den Ortswehrführern der freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Ostprignitz-Ruppin stellt die MAZ die zehn Hauptfeuerwehren mit all ihren Ortsteilen vor. Es sind all die Männer und Frauen, die sich neben ihrem Beruf und der Familie ehrenamtlich in einer der Feuerwehren engagieren und zu jeder Tageszeit bereits sind, zum nächsten Einsatz zu fahren. Heute stellen wir Ihnen die Feuerwehren des Amtes Lindow vor.

Freiwillige Feuerwehr Lindow (Mark) Quelle: Freiwillige Feuerwehr Lindow (Mark)

Die Freiwillige Feuerwehr Lindow ist aus dem örtlichen Turnverein hervorgegangen. Zwei Brände im Jahr 1878 in Lindow veranlassten die Bürger ein Jahr später, eine Feuerwehr zu gründen – damals noch als Unterabteilung des dort ansässigen Männerturnvereins. 1894 wurde die Abteilung der Brandbekämpfer aus dem Verein herausgelöst und selbstständig.

Zu den Feuerwehren des Amtes Lindow gehören neben der Hauptwache in Lindow noch die Wehren Schönberg, Herzberg, Rüthnik und Feuerwehrwehreinheit Vielitz. Aktuell zählt das Amt 99 aktive Ehrenamtler (Stand 2021), verteilt auf fünf Standorte. Die meisten Aktiven zählt der Feuerwehrstandort Lindow. Dazu kommen zahlreiche Jungen und Mädchen, die Mitglied bei einer der Jugendfeuerwehren sind. Aktuell sind das 40 (Stand 2021).

Enrico Herwy ist der Lindower Amtsbrandmeister

Eine eigene Jugendfeuerwehr besitzen die Standorte Lindow, Vielitz, Schönberg und Rüthnick. Amtsbrandmeister ist seit 2018 der Schönberger Enrico Herwy, der kurz vor seinem 14. Geburtstag in die Jugendwehr eintrat und den Lindower Brandschützern seither immer treu geblieben ist. Er löste Ulrich Kausel ab, der sein Amt aus Altersgründen abgeben musste.

Enrico Herwy, Amtsbrandmeister Lindow Quelle: Frauke Herweg

Über das Jahr verteilt wird die Feuerwehr Lindow durchschnittlich 80 Mal alarmiert. Neben Verkehrsunfällen mussten die Brandschützer im Letzten Jahr auch zu mehreren Bränden ausrücken. Gerade 2021 kamen die Lindower Feuerwehr teilweise an ihre Grenzen. Erst beschäftigte die ehrenamtlichen Brandschützer eine ganze Serien von kleinere und größeren Waldbränden, parallel dazu wurden sie zu teilweise schweren Verkehrsunfällen gerufen.

Die Feuerwehrleute konnten jedoch immer Schlimmeres verhindern, da sie schnell die Einsatzorte erreichten. Im Falle der Waldbrände lag die Vermutung nahe , ein Brandstifter sei am Werk gewesen. Mit Feuerteufeln hatten es die Lindower Feuerwehren in den vergangenen Jahren bereits häufiger zu tun.

Waldbrandserie beschäftigte Lindower Feuerwehren

2018 beschäftige die Feuerwehren eine ganze Brandserie. Zwei Verdächtige konnten gefasst werden. Ein Jahr später zündete der nächste Brandstifter. Ein 20-Jähriger, der auf der Anfahrt zum Brandort gesehen und kurze Zeit später von Polizeibeamten vorläufig festgenommen wurde, stand bereits im Verdacht, in der Vergangenheit Brände gelegt zu haben. Er zeigte sich wenig später in mehreren Fällen geständig.

Damit alle aktiven Feuerwehrmitglieder für den Ernstfall bestens vorbereitet sind, veranstalten die einzelnen Feuerwehren regelmäßig spannende und abwechslungsreiche Ausbildungsdienste. Dazu nehmen zahlreiche Einsatzkräfte über das Jahr verteilt an speziellen aus- und Weiterbildungen teil.

Einsatz der Feuerwehr an der Sportschule Lindow im Jahr 2020, nachdem dort zum wiederholten mal Chlorgas ausgetreten ist. 76 Feuerwehrleute aus dem gesamten Landkreis Ostprignitz-Ruppin sind vor Ort. Quelle: Reyk Grunow

Als Feuerwehr der Stadt der drei Seen besitzt die Lindower Feuerwehr natürlich ein eigenes Feuerwehrboot, mit dem die Ehrenamtler regelmäßig den Ernstfall durchspielen. Abseits des Feuerwehralltags beteiligen sich die Feuerwehren aktiv am Dorf- beziehungsweise am Stadtgeschehen. Ob Feuerwehrbälle, Oster- und Herbstfeuer, Spaßwettkämpfe oder das Aufstellen des Maibaums – die einzelnen Feuerwehren sind bei vielen Veranstaltungen im Amtsbereich Lindow keineswegs wegzudenken.

Feuerwehr Lindow, Schönberg und Vielitz werben auf eigenen Facebookseiten

Im vergangenen Jahr fand in Rüthnick die erste Abnahme der Jugendflamme Stufe 1 und 2 seit Beginn der Coronapandemie unter Hygienemaßnahmen statt. Insgesamt 62 Kinder und Jugendlichen aus dem gesamten Landkreis Ostprignitz-Ruppin kamen zusammen mit ihren Betreuern nach Rüthnik und lösten verschiedene, altersentsprechende Aufgaben – darunter auch Jugendfeuerwehrmitglieder des Amtes Lindow.

Wie viele andere Feuerwehren im Landkreis wünschen sich auch die Wehren des Amtes Lindow mehr Mitglieder. Zwar blieb die Mitgliederzahl in den vergangenen Jahren relativ stabil. Dennoch könnten es mehr Aktive sein. Deshalb versuchen die Standorte regelmäßig neue Mitglieder zu werben.

So werden zum Ergebnisse der einzelnen Ausbildungstage, von Fort- und Weiterbildungen oder auch von spannenden Einsätzen veröffentlicht. Die Lindower Feuerwehr hat eigene Profile bei Facebook und bei Instagram, die regelmäßig mit neuen Inhalten gefüllt werden. Ebenfalls besitzen die Feuerwehr Schönberg und Vielitz eine eigene Facebookseite. Die Feuerwehr Rüthnik präsentiert sich auf einer eigenen Internetseite.

Von Julia Redepenning