Vielitz

Ein Strohfeuer sorgte am Mittwoch für einen stundenlangen Einsatz mehrerer Feuerwehreinheiten des Amtes Lindow. Am frühen Nachmittag hatten Autofahrer starken Rauch in der Nähe von Vielitz entdeckt und sofort den Notruf 112 gewählt. Die Strohmiete auf einem abgeernteten Feld stand da schon in hellen Flammen.

Die Feuerwehren Lindow, Rüthnick, Schönberg, Herzberg und Vielitz rückten an. Weil keine direkte Gefahr bestand, dass sich das Feuer weiter ausbreiten kann, entschied Lindows Amtswehrführer Enrico Herwy, die Miete kontrolliert niederbrennen zu lassen.

Die 22 alarmierten Feuerwehrleute sicherten die Gegend rundherum bis zum späten Abend.

Von Reyk Grunow