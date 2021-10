Vielitz

Die Feuerwehr Vielitz hat ein neues Feuerwehrauto. Am Freitag präsentierte die Gruppe ihr modernes Löschgruppenfahrzeug. Es entspricht den aktuellen Standards moderner Feuerbekämpfung: Es hat Platz für neun Personen, fasst 2500 Liter Löschwasser und 200 Liter Schaumbildner. Die leistungsstarke Wasserpumpe bewegt bis zu 3000 Liter in der Minute. Eine besondere Ausstattung an Schläuchen und Spritzen ist besonders zur Bekämpfung von Waldbränden geeignet.

Enrico Herwy, Amtswehrführer aus Lindow, freut sich über die neue Technik, die jetzt das marode Feuerwehrauto ablöst: „Unser altes Fahrzeug war 40 Jahre alt, es wurde 2008 gebraucht angeschafft. Es kam schon vor, dass wir nicht losfahren konnten, weil wieder etwas kaputt war oder dass wir nach dem Einsatz abgeschleppt werden mussten. Jetzt müssen wir uns endlich keine Gedanken mehr machen, ob die Technik funktioniert oder nicht.“ Ersatzteile waren kaum noch zu bekommen.

Das neue Löschgruppenfahrzeug LF 20 für die Feuerwehr in Vielitz. Quelle: Alexander Bergenroth

Auch deshalb hat sich das Amt Lindow dieses Mal für ein neues Löschfahrzeug entschieden: „Das fährt jetzt mindestens 20 Jahre ohne Probleme“, schätzt Enrico Herwy. Und auch für die anderen Feuerwehren in der Region sei dies eine gute Nachricht: „Wir sind hier alle aufeinander angewiesen. Es ist wichtig, dass wir uns auf die anderen verlassen können.“

Auch wenn von der Technik des alten Löschfahrzeugs vieles weiter verwendet werden kann, musste die Kommune für die Neuanschaffung tief in die Tasche greifen: 347.000 Euro wurde in das Fahrzeug der Firma Rosenbauer investiert. Die Kosten waren höher als zunächst angenommen. Ein Grund ist die Größe des neuen Löschfahrzeugs. Es musste kompakter gebaut werden muss, da es sonst nicht in die alte, kleine Halle der Vielitzer Feuerwehr gepasst hätte.

Außerdem war der Kauf eine Einzelbeschaffung des Amtes Lindow und konnte nicht über eine Sammelbestellung des Landes bezogen werden. Einen kleinen finanziellen Beitrag zu den höheren Kosten wird wohl auch das alte Feuerwehrauto leisten. Es wird bald nach der Stilllegung auf einer Zollauktion verkauft.

Von Till Eichenauer