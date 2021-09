Seebeck

Es sind nur wenige hundert Meter von seinem Bungalow am See bis zu den Dreharbeiten an der Kirche, nur wenige Schritte bis zu den Dreharbeiten in der Gaststätte. Regisseur Zoltan Paul lässt seinen neuen Film dort entstehen, wo er vor 14 Jahren seine Wahlheimat fand – in Seebeck.

Am Montag begannen die vierwöchigen Dreharbeiten zu „Überleben in Brandenburg“. Paul wird darin die Geschichte des Lászlo Kovács erzählen, der sich ganz unverhofft in einem Wahlkampf gegen einen deutschnationalen Bürgermeisterkandidaten wiederfindet. „Eine Brandenburger Geschichte“, wie Paul sagt.

Filmdreh am Vielitzsee: Tonmeister Thomas Wehnert bei der Arbeit. Quelle: Henry Mundt

Seit Langem schon beobachtet der österreichische Regisseur und Schauspieler, wie die AfD den Ton in der politischen Debatte verschärft. Wie plötzlich Dinge sagbar werden, die es vorher nicht waren. „Das macht mich sehr wütend.“ In seinem Film wird er Zitate des ehemaligen Brandenburgischen AfD-Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz und von AfD-Fraktionschef Alexander Gauland verarbeiten.

Doch ist „Überleben in Brandenburg“ nicht nur eine Abrechnung mit der AfD. Pauls sechster Film erzählt auch die Geschichte eines alternden, leicht verführbaren Schwerenöters, der sich noch immer in Liebesabenteuer stürzt. Eine Tragikomödie. Oder anders: „Die Realität als Handlungshintergrund und darüber eine Haube Fiktion.“

Mikrokosmos Seebeck

Paul siedelt seine Geschichte ganz bewusst im Mikrokosmos eines Dorfes an. „Man kann vom Kleinen auf das ganz Große schließen“, sagt der 67-Jährige. Universelle Fragen, die in der geschlossenen Gemeinschaft eines kleinen Straßendorfes aufgeworfen werden.

Für seinen Film hat Paul an vielen Seebecker Haustüren geklingelt. Denn Seebeck, Vielitz und der Vie­litzsee sind nicht nur Filmkulisse – auch die Dorfbewohner selbst spielen mit. Sie öffnen dem um Wahlstimmen werbenden Herausforderer Lászlo Kovács die Haustür. Oder sind Teil einer großen Festgemeinschaft, die an der Seebecker Kirche feiert. Am Freitag sollen dort die großen Festszenen abgedreht werden.

Heidi Küttner-Neuhaus engagiert sich schon lange für eine bessere Wasserqualität im Vielitzsee. Quelle: Regine Buddeke

Viele der Gefragten waren bereit mitzumachen. Möglicherweise auch, weil der Film einen Konflikt streift, der die Anrainergemeinden des Vielitzsee schon lange beschäftigt – die Rettung des mit Phosphaten belasteten Gewässers. Paul hat Heidi Küttner-Neuhaus und Marianne Vester-Troche, zwei Vertreterinnen der Bürgerinitiative zur Rettung des Sees, für kurze Auftritte im Film gewinnen können.

Ebenfalls dabei: Ein älterer Seebecker, dessen Lebensgeschichte Paul so faszinierte, dass er einen kleinen Ausschnitt in den Film einbaute. Seebeck erzählt von Seebeck und steht zugleich für viele andere Orte.

„Überleben in Brandenburg“: Filmdreh auf dem Vielitzsee. Quelle: Henry Mundt

Schon einmal hat Paul direkt vor seiner Haustür gedreht. 2012 erschien „Frauensee“, ein Film, der rund um Lindow auf Wutzsee, Gudelack- und Vielitzsee entstanden war. Für Paul damals ein großer Erfolg. Er stellte das Liebesdrama eines lesbischen Frauenquartetts auf den Hofer Filmtagen und einem asiatischen Filmfestival in Südkorea vor. Anschließend war der Film auf schwullesbischen Filmfestivals auf der ganzen Welt zu sehen – in Toronto, San Francisco oder Lissabon.

In „Frauensee“ kümmert sich die Hauptfigur Rosa um die Bewirtschaftung der drei Lindower Seen. Auch „Überleben in Brandenburg“ wird vom Leben auf und am Wasser erzählen. „Das drängt sich einfach auf“, sagt Paul, der am Plattensee aufgewachsen ist und selbst gerne mit dem Ruderboot den Vielitzsee kreuzt. „Das Element Wasser ist wahnsinnig schön.“

Erst Schauspieler, später Regisseur

Paul ist spät ins Regiefach gewechselt. Der Absolvent der Wiener Schauspielschule spielte an den Theaterhäusern in Wien, Krefeld, Essen und Mönchengladbach. „Meinen ersten Film habe ich mit 50 gemacht.“

In „Überleben in Brandenburg“ wird Paul die Hauptrolle des Lászlo Kovács selbst übernehmen. Ein Alter Ego, mit dem Paul einige biografische Details teilt. „Aber natürlich habe ich noch viel dazuerfunden.“

Seeufer am Vielitzsee. Quelle: Henry Mundt

Adele Neuhauser, bekannt aus dem Wiener Tatort, wird im Film die Rolle seiner Ehefrau übernehmen. Anfang Oktober wird die Schauspielerin, die einst tatsächlich mit Paul verheiratet war, dafür nach Seebeck kommen. Von ihrem gemeinsamen Sohn stammt die Musik, die auf dem fiktiven Dorffest zu hören sein wird.

„Dieser Typ ist ein Hallodri“, sagt Paul über seine Hauptfigur Lászlo Kovács. Im Film wagt Kovács, der sein Paradies am See bedroht sieht, erstmals den politischen Konflikt. „In einer kleinen Gemeinschaft die Initiative ergreifen“, sagt Paul. „Das ist vielleicht das, worin es im Kern geht.“

Für die Dreharbeiten in und bei Seebeck sucht das Filmteam auch weiterhin Komparsen – so auch für Freitag, 17. September, wenn an der Seebecker Kirche die Szenen eines großen Dorffestes gedreht werden. Wer mitmachen möchte, sollte möglichst von Einbruch der Dunkelheit bis nach Mitternacht Zeit haben. Interessenten melden sich bitte unter produktion.rj@web.de

Von Frauke Herweg