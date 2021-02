Freunde alter Landtechnik und Traktoren bereiten 12. Treckertreffen in Rüthnick vor

Rüthnick

Acht Jahre, sagt Hans Töpfer und Stolz und Freude klingen gleichermaßen aus seiner Stimme. Am 1. Februar 2013 gründete ein Häuflein Gleichgesinnter den Verein Falut – Freunde alter Landtechnik und Traktoren. Mit dem Ziel, das traditionelle Treckertreffen am 1. Mai in Rüthnick zu erhalten.

Trecker sind seine Leidenschaft – vor allem die der Marke Deutz. Falut-Vereinschef Hans Töpfer aus Seebeck. Quelle: Regine Buddeke

Die Falut-ler organisierten es seitdem – Jahr für Jahr zieht das Treffen zuverlässig viele Besucher an. Außer 2020 – das Jahr in dem ein Virus fast alles bremste, was sonst für wohlige Gemeinschaftsgefühle sorgte. Auch das Treckertreffen fiel Corona zum Opfer. Zähneknirschend verschoben es die Treckerfreunde erst auf den Sommer, dann aufs nächste Jahr. Und nun? Wie haben sich die Schrauber seitdem die Zeit vertrieben?

Drei Mitglieder haben Famulus angeschafft

„Natürlich haben wir geschraubt“, sagt Hans Töpfer, der eine Schwäche für Deutz-Traktoren hat. Solange es erlaubt war, habe man sich gemeinsam auf dem Vereinsgelände in Herzberg getroffen. Und als die Kontaktsperren verhängt wurden, habe halt jeder bei sich daheim gewerkelt. Drei Mitglieder haben sich einen Famulus angeschafft, berichtet Vereinschef Töpfer.

Der Verein Falut schraubt und trifft sich in dieser Halle in Herzberg. Quelle: Regine Buddeke (Archivbild)

Selbst ihn hätten sie fast soweit gehabt, dass auch er sich einen zulegt. „Die haben halt ein kleines bisschen mehr PS“, erklärt Töpfer die Lust auf die alte Ost-Marke. Aber dann obsiegte bei ihm doch die Tradition. Töpfer, der so einige Deutz-Schätzchen auf dem Hof hat, rüstete stattdessen lieber diese auf, statt „seiner“ Marke untreu zu werden.

Fotos vom Werkeln zugeschickt

In der Zeit des Nicht-Treffen-Könnens habe man per Whatsapp rege kommuniziert und Fotos getauscht. „Wer was ge- oder verkauft hat“, sagt Töpfer. „So waren wir immer auf dem Laufenden.“ Außerdem habe man sommers viel gemeinsam unternommen: einen Kegelabend, eine Dampferfahrt, ein Eisbein-Essen, jede Menge Ausfahrten mit langer Treckerkolonne – und den Ehefrauen dazu.

Gründungsfoto des Vereins in Rüthnick aus dem Jahr 2013. Quelle: privat

13 Mitglieder hat der Verein derzeit – es gab über die Jahre viel Fluktuation. „Wir haben es geschafft, mit neuen Mitgliedern den Verein zu erhalten“, berichtet Töpfer. Viel Schweiß und Zeit, viel Ideenreichtum und Enthusiasmus waren vonnöten, sagt Töpfer – dankbar für jeden Einzelnen, der sich eingebracht hat.

Und wann kann es wieder losgehen? „Das ist die große Frage“, sagt Töpfer. Er hofft, dass es mit den Impfungen doch schneller geht als derzeit abzusehen ist. „Wir bereiten jedenfalls alles vor, dass am 1. Mai das Treckertreffen stattfinden kann.“ Es wäre das zwölfte. „Falls es im Mai nichts wird, dann hoffentlich im Sommer.“

Tradition lebendig halten

Wenn nicht, wäre es schlimm. „Dann fehlen uns als Verein schon die Einnahmen von zwei Jahren.“ Er jedenfalls wolle bald wieder auf Betteltour gehen, wie er es nennt. Für die Ausrichtung des Treffens wünscht Töpfer sich Spenden von den landwirtschaftlichen Betrieben der Region. „Immerhin wollen wir alte Landtechnik zeigen und so die Tradition lebendig halten.“

Schrauberfreunde auf einem der rostigen Schätzchen, die von den Mitgliedern restauriert und flottgemacht werden. Quelle: Regine Buddeke (Archivbild)

Deswegen: Die Lust am Schrauben wolle man sich nicht nehmen lassen. „Sobald die Sonne rauskommt, kommen wir auch – um zu zeigen, dass wir noch da sind.“ Der Treckerverein, so Töpfer, sei nicht nur eine Spielerei für technikbegeisterte Männer. Man wolle vielmehr zeigen, wie Landwirtschaft anno dazumal vonstatten ging – von Handarbeit über Mechanisierung bis zu heutigen High-Tech-Maschinen. Kurz: Die Trecker müssen rollen. Hans Töpfer und seine Mitstreiter wollen es so.

2020 taufen die Falut-ler einen hergerichteten Vereinskremser auf den Namen „Kalle“ – im Gedenken an den verstorbenen Schrauberfreund Karl-Heinz Hölscher. Quelle: Regine Buddeke (Archivbild)

Verein Freunde alter Landtechnik und Traktoren – Falut Gegründet wurde der Verein Falut am 1. Februar 2013 von 13 Mitgliedern. Nach streckenweise 22 aktiven Mitgliedern sind es derzeit sind es 13 Hobbyschrauber, die bei Falut engagiert sind. Das alljährliche Schleppertreffen am 1. Mai gibt es seit 2009. Damals standen 38 Trecker bei der Schau. Inzwischen sind es oftmals um die 200. Mehr als 1000 Gäste kommen jedes Jahr zum schauen und streicheln.

Von Regine Buddeke